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Скільки дивідендів заплатила «Укрнафта» за 2024 рік

31.07.2025 12:40
Ольга Деркач

Компанія «Укрнафта» перерахувала 5 мільярдів гривень дивідендів до державного бюджету за підсумками 2024 року. Це на 3 мільярди гривень менше, ніж було сплачено за попередній рік

Скільки дивідендів заплатила «Укрнафта» за 2024 рік

Скільки дивідендів заплатила «Укрнафта» за 2024 рік Фото: bank.gov.ua

Про це повідомляється в офіційному пресрелізі компанії, оприлюдненому 30 липня, пише Forbes.

У компанії зазначили, що виконали всі зобовʼязання щодо виплати дивідендів акціонерам — НАК «Нафтогаз України» та Міністерству оборони — у повному обсязі та у встановлені терміни.

Чистий прибуток «Укрнафти» за 2024 рік склав 16,38 мільярда гривень. Цей результат підтверджено незалежним міжнародним аудитом, який провела компанія Crowe Erfolg.

Для порівняння: за підсумками 2023 року прибуток був вищим на 7,2 мільярда гривень — тоді він становив 23,6 мільярда, що свідчить про падіння на 30,6%.

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«Компанія продовжує активно розвиватися, два роки поспіль збільшуючи видобуток нафти й газу та реалізацію нафтопродуктів, а також нарощуючи ринкову долю в сегменті АЗК», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

За 2023 рік «Укрнафта» перерахувала державі 8 мільярдів гривень дивідендів двома траншами.

Нагадаємо, що резиденти Дія.Сіty сплатили ₴15,9 мільярда податків за перше півріччя 2025 року. Це майже стільки ж, як і за весь минулий рік. Тоді резиденти сплатили ₴18 мільярдів податків. Унікальний правовий та податковий простір для IT-компаній в Україні Дія.Сіty  дозволяє компаніям розвиватись на вигідних умовах, працювати прозоро та ефективно

Раніше ми писали, що українська мережа магазинів «Аврора» оприлюднила результати роботи за перше півріччя 2025 року. За словами CEO мережі Тараса Панасенка, компанія продовжує динамічно зростати, нарощуючи масштаби та соціальний внесок.

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Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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