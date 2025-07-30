Уряд затвердив запуск Дія.Картки

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє запустити мультирахункову Дія.Картку. Відкрити її можна буде у застосунку Дія
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.
«Вже скоро не потрібно буде відкривати купу банківських карток під кожну цільову програму допомоги. Дія.Картка обʼєднає кілька рахунків для держдопомоги, щоб вам було зручніше отримувати кошти від держави», — пишуть у Мінцифри.
У відомстві також пояснили як це працюватиме.
«Наприклад, ви ветеран, у якого дитина йде до першого класу й оформлюєте програми Ветеранський спорт і Пакунок школяра. Гроші надійдуть на Дія.Картку, але на різні рахунки, щоб кошти витрачалися тільки на цільові потреби — 5 000 на підготовку дитини до школи та 1 500 — на спорт чи реабілітацію», — заявили у Мінцифри.
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На Дія.Картку можна буде отримувати:
- усі цільові програми допомоги в Дії — єКнига, Пакунок школяра, виплату на дитину через єМалятко та інші;
- виплати за військові облігації;
- допомогу від міжнародних організацій;
- пенсії та соціальні виплати.
«Про запуск Дія.Картки повідомимо згодом. Стежте за нашими новинами», — додали в Мінцифри.
Нагадаємо, що з 1 серпня 2025 року Укрзалізниця починає тестування нового інструменту ідентифікації пасажирів — верифікації через Дія.Підпис. Нововведення стосується купівлі та повернення квитків на низку популярних внутрішніх рейсів. У компанії пояснюють: мета — мінімізувати спекуляції та зловживання з квитками, особливо в напрямках із підвищеним попитом.
Раніше ми писали, що Україна готується до масштабного технологічного прориву — інтеграції ШІ-асистента у Дію та запровадження функції голосового керування. Наразі AI модель навчають і проводиться внутрішнє тестування.
Крім того, ми писали, скільки податків сплатили резиденти Дія.Сіty у 2025. Унікальний правовий та податковий простір для IT-компаній в Україні Дія.Сіty дозволяє компаніям розвиватись на вигідних умовах, працювати прозоро та ефективно.
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