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Уряд затвердив запуск Дія.Картки

30.07.2025 19:30
Ольга Деркач

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє запустити мультирахункову Дія.Картку. Відкрити її можна буде у застосунку Дія

Уряд затвердив запуск Дія.Картки

Уряд затвердив запуск Дія.Картки Фото: t.me/mintsyfra

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.

«Вже скоро не потрібно буде відкривати купу банківських карток під кожну цільову програму допомоги. Дія.Картка обʼєднає кілька рахунків для держдопомоги, щоб вам було зручніше отримувати кошти від держави», — пишуть у Мінцифри.

У відомстві також пояснили як це працюватиме.

«Наприклад, ви ветеран, у якого дитина йде до першого класу й оформлюєте програми Ветеранський спорт і Пакунок школяра. Гроші надійдуть на Дія.Картку, але на різні рахунки, щоб кошти витрачалися тільки на цільові потреби — 5 000 на підготовку дитини до школи та 1 500 — на спорт чи реабілітацію», — заявили у Мінцифри.

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На Дія.Картку можна буде отримувати:

  • усі цільові програми допомоги в Дії — єКнига, Пакунок школяра, виплату на дитину через єМалятко та інші;
  • виплати за військові облігації;
  • допомогу від міжнародних організацій;
  • пенсії та соціальні виплати.

«Про запуск Дія.Картки повідомимо згодом. Стежте за нашими новинами», — додали в Мінцифри.

Нагадаємо, що з 1 серпня 2025 року Укрзалізниця починає тестування нового інструменту ідентифікації пасажирів — верифікації через Дія.Підпис. Нововведення стосується купівлі та повернення квитків на низку популярних внутрішніх рейсів. У компанії пояснюють: мета — мінімізувати спекуляції та зловживання з квитками, особливо в напрямках із підвищеним попитом.

Раніше ми писали, що Україна готується до масштабного технологічного прориву — інтеграції ШІ-асистента у Дію та запровадження функції голосового керування. Наразі AI модель навчають і проводиться внутрішнє тестування.

Крім того, ми писали, скільки податків сплатили резиденти Дія.Сіty у 2025. Унікальний правовий та податковий простір для IT-компаній в Україні Дія.Сіty  дозволяє компаніям розвиватись на вигідних умовах, працювати прозоро та ефективно.

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Рубрики: ДіяНовиниПлатіжні карткиОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
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