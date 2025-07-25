Укрзалізниця запускає верифікацію пасажирів через Дія.Підпис

З 1 серпня 2025 року Укрзалізниця починає тестування нового інструменту ідентифікації пасажирів — верифікації через Дія.Підпис

Про це Укрзалізниця повідомила у своєму Telegram.

Нововведення стосується купівлі та повернення квитків на низку популярних внутрішніх рейсів. У компанії пояснюють: мета — мінімізувати спекуляції та зловживання з квитками, особливо в напрямках із підвищеним попитом.

На першому етапі нові правила діятимуть для п’яти напрямків:

№105/106 Одеса — Київ;

№91/92 Львів — Київ;

№29/30 Київ — Ужгород;

№12 Львів — Одеса;

№27/28 Київ — Чоп.

Щоб купити або повернути квиток на один із цих рейсів, потрібно буде пройти верифікацію через Дія.Підпис. Функція працює лише онлайн — придбати квитки через каси на ці потяги буде неможливо.

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Укрзалізниця наголошує, що це рішення — частина ширшої стратегії протидії недобросовісним практикам у продажу квитків, включно з масовим викупом і подальшим перепродажем за завищеними цінами. Технологія електронного підпису має забезпечити прозорість транзакцій та підтвердження особи кожного пасажира.

Нововведення не торкнеться військовослужбовців. Квитки зі спецрезерву, доступні захисникам і захисницям, як і раніше, можна буде бронювати через відповідний сервіс Укрзалізниці та застосунок «Армія+».

У компанії також повідомили, що паралельно триває робота над запровадженням ще одного механізму авторизації — через BankID. Це має забезпечити альтернативні способи підтвердження особи та зробити систему доступнішою для ширшого кола користувачів.

Нагадаємо, що Дія та УЗ запустили бонусну програму для ВПО. Укрзалізниця разом із Дією розширює програму «Залізні друзі» для ВПО. Підтверджуйте статус внутрішньо переміщеної особи й отримуйте бонуси за кожну поїздку.

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