Євросоюз виділить Укрзалізниці €76 млн: на що підуть кошти

Європейський Союз має намір виділити 76 мільйонів євро грантових коштів на будівництво євроколії від Львова до кордону з Польщею

Про це Укрзалізниця повідомила у своєму Telegram.

Проєкт схвалено Координаційним комітетом програми Connecting Europe Facility (CEF). Кошти буде спрямовано на реалізацію першого етапу будівництва колії європейського стандарту (1435 мм) на ділянці Скнилів — Мостиська ІІ.

Завдяки реалізації проєкту поїзди з України зможуть курсувати до Польщі та країн ЄС без зупинок і зміни візків, а також без пересадок. Це суттєво скоротить час у дорозі як для пасажирів, так і для вантажів. Крім того, євроколія відкриє нові можливості для інтермодальних перевезень і транзиту, зменшивши навантаження на автомобільні пункти пропуску.

Загалом ЄС відібрав 94 транспортні проєкти для фінансування. Проєкт Укрзалізниці «Скнилів — Мостиська ІІ» увійшов до топ-10 пріоритетних проєктів, які цього року погодився підтримати CEF. Це підкреслює важливість і високий пріоритет нашого проєкту для європейських партнерів.

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Найбільшу частку фінансування отримає саме залізнична галузь — 77% від загального бюджету програми буде спрямовано на модернізацію залізничної інфраструктури Європи.

Раніше Укрзалізниця вже перенесла пункт прикордонного контролю з кордону до станції Мостиська ІІ — це рішення дозволило спростити й прискорити оформлення поїздів. Також на завершальному етапі будівництво євроколії між Ужгородом та Чопом. Обидва ці проєкти реалізуються за підтримки CEF та Європейського інвестиційного банку.

Нагадаємо, що Укрзалізниця разом із Дією розширює програму «Залізні друзі» для ВПО. Підтверджуйте статус внутрішньо переміщеної особи й отримуйте бонуси за кожну поїздку.

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