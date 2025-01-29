Укрзалізниця підвищить ціни на деякі квитки

Національний перевізник — Укрзалізниця — анонсував підвищення цін на квитки за кордон

Про це Укрзалізниця написала у своєму Telegram.

«Укрзалізниця з 1 лютого зменшує знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини. При цьому розмір знижки на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться», — наголосили в Укрзалізниці.

Раніше, щоб популяризувати власні міжнародні сполучення, Укрзалізниця узгоджувала спеціальні знижки із залізницями сусідніх країн. Однак через суттєве зростання витрат на матеріали та енергоресурси компанія змушена поступово переглядати розмір цих знижок. Торік збитки від пасажирських перевезень досягли 18 млрд грн, що робить подальше збереження пільгових тарифів дедалі складнішим.

Так, у напрямку Польщі вартість квитків за рахунок зменшення знижки зросте:

у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ — на 20-27%;

у вагонах купе — на 9-27%.

За рахунок зменшення знижки зросте вартість проїзду в найпопулярніших міжнародних поїздах:

Київ — Варшава — на 37%;

Київ — Будапешт — на 17% у вагони СВ та на 21% у вагони купе.

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«До 31 січня 2025 року включно оформлення квитків у застосунку та на офіційному сайті Укрзалізниці на вказані рейси у лютому відбуватиметься за поточними цінами», — додали в Укрзалізниці.

Нагадаємо, що Укрзалізниця запустила продаж деяких квитків через чат-боти. Продаж стартує за 20 днів до дати поїздки. Також тепер доступні квитки для групових поїздок — до 20 осіб за одне звернення.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця отримала кредити від ЄБРР на €480 млн. У межах підписаних кредитних угод під державні гарантії, Укрзалізниця отримає від ЄБРР рекордні 480 млн євро на закупівлю електровозів та будівництво мережі розподіленої електрогенерації.

Крім того, облігації Укрзалізниці обвалилися після прохання про відстрочку платежів. Водночас компанія прогнозує значні збитки за підсумками року.

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