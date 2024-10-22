Укрзалізниця відкриє інклюзивний мінібанк на вокзалі у Києві

На Центральному залізничному вокзалі у Києві незабаром планують запустити інклюзивне мінібанківське відділення

Інклюзивний мінібанк забезпечить пасажирам та відвідувачам столичного вокзалу зручний доступ до фінансових операцій, а також сприятиме підвищенню рівня обслуговування на головному вокзалі країни.

«Цей новий простір для надання банківських послуг стане важливим доповненням до загальної модернізації вокзалу», — повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

Обіцяють, що майбутнє відділення буде інклюзивним — для людей з інвалідністю та інших маломобільних верств населення буде забезпечено безперешкодний доступ.

Читайте також: Кабмін призначив нового голову правління Укрзалізниці

Для створення інклюзивного мінібанківського відділення в УЗ провели зустріч з представниками Sense Bank, Ощадбанку, Укрсиббанку, платіжної системи Mastercard та іншими. Вони ознайомились з майбутньою локацією для відділення під час екскурсії по вокзалу.

Також учасники детально обговорили технічні вимоги й умови участі в аукціоні на оренду, отримавши відповіді на всі важливі запитання. В Укрзалізниці не уточнили, коли саме буде реалізовано майбутній проєкт.

Нагадаємо, Укрзалізниця разом з ЛУН Місто розробили Мапу безбар’єрності вокзалів України. Інтерактивна мапа дозволяє перевірити доступність локацій на вокзалі, зокрема перелік всіх елементів безбар’єрності. Завдяки 3D-моделям можна уважно роздивитися вхідну групу та колії заздалегідь, щоб обрати зручні варіанти маршруту.

Наразі на мапі відображені вже 12 вокзалів в наступних містах: Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Суми, Івано-Франківськ, Полтава, Запоріжжя, Ужгород, Рівне, Вінниця.

Також ми писали, що Нацбанк представив плани запровадження нового типу фінансової установи – банку фінансової інклюзії (БФІ). Це дасть змогу розв’язати питання доступу населення та малого бізнесу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Укрзалізниця може заплатити бізнесу 73 млрд грн компенсації: за що

Укрзалізниця запустила сайт для ветеранів та ветеранок на залізниці

Укрзалізниця разом з Mastercard додала нові функції в застосунок