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Укрзалізниця відкриє інклюзивний мінібанк на вокзалі у Києві

22.10.2024 9:40
Дарія Шуть
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На Центральному залізничному вокзалі у Києві незабаром планують запустити інклюзивне мінібанківське відділення

Укрзалізниця відкриє інклюзивний мінібанк на вокзалі у Києві

Фото: freepik.com, vokzal.org.ua

Інклюзивний мінібанк забезпечить пасажирам та відвідувачам столичного вокзалу зручний доступ до фінансових операцій, а також сприятиме підвищенню рівня обслуговування на головному вокзалі країни.

«Цей новий простір для надання банківських послуг стане важливим доповненням до загальної модернізації вокзалу», — повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

Обіцяють, що майбутнє відділення буде інклюзивним — для людей з інвалідністю та інших маломобільних верств населення буде забезпечено безперешкодний доступ.

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Для створення інклюзивного мінібанківського відділення в УЗ провели зустріч з представниками Sense Bank, Ощадбанку, Укрсиббанку, платіжної системи Mastercard та іншими. Вони ознайомились з майбутньою локацією для відділення під час екскурсії по вокзалу.

Також учасники детально обговорили технічні вимоги й умови участі в аукціоні на оренду, отримавши відповіді на всі важливі запитання. В Укрзалізниці не уточнили, коли саме буде реалізовано майбутній проєкт.

Нагадаємо, Укрзалізниця разом з ЛУН Місто розробили Мапу безбар’єрності вокзалів України. Інтерактивна мапа дозволяє перевірити доступність локацій на вокзалі, зокрема перелік всіх елементів безбар’єрності. Завдяки 3D-моделям можна уважно роздивитися вхідну групу та колії заздалегідь, щоб обрати зручні варіанти маршруту.

Наразі на мапі відображені вже 12 вокзалів в наступних містах: Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Суми, Івано-Франківськ, Полтава, Запоріжжя, Ужгород, Рівне, Вінниця.

Також ми писали, що Нацбанк представив плани запровадження нового типу фінансової установи – банку фінансової інклюзії (БФІ). Це дасть змогу розв’язати питання доступу населення та малого бізнесу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях.

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Рубрики: БанкиКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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