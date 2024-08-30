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Укрзалізниця разом з Mastercard додала нові функції в застосунок

30.08.2024 16:00
Дарія Шуть
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Всі нові інклюзивні елементи застосунку Укрзалізниця було запроваджено та протестовано у співпраці з компанією Access Lab (Лабораторія цифрової доступності)

Укрзалізниця разом з Mastercard додала нові функції в застосунок

Фото: t.me/UkrzalInfo

Державний перевізник Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard адаптував свій застосунок для людей з порушеннями зору в рамках програми безбар’єрності.

Відтепер з усіма елементами інтерфейсу застосунку можна взаємодіяти за допомогою голосового керування та озвучення VoiceOver (iOS) та TalkBack (Android). Всі кнопки, перемикачі, текстові поля та інші інтерактивні елементи були доповнені текстовими мітками, що описують їхні функції.

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Також в застосунок додали озвучення функцій у процесі оплати, зокрема, купленого квитка та інформації про поїзд, на який купили квиток, суми оплати та кількості отриманих «обіймашок». Крім базової інформації, є озвучення динамічної інформації, наприклад, описи блоків, повідомлення про неправильне введення даних тощо.

Елементи інтерфейсу застосунку відтепер мають оптимальну контрастність, а текст не втрачає чіткості та верстки при його збільшенні в налаштуваннях гаджета. Додатково було збільшено клікабельні зони в інтерактивних елементах застосунку задля легшої взаємодії з ними.

У цьому оновленні реалізована й темна тема застосунку – один із найпопулярніших запитів від пасажирів, зазначають в УЗ.

«Ми раді спільно з Укрзалізницею представити оновлений мобільний застосунок, що дозволить розширити можливості його користування людям із порушеннями зору. Це ще один наш спільний крок до розбудови безбар’єрного суспільства в Україні», – заявила Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

Щоб скористатись новими функціями від Укрзалізниці, необхідно оновити застосунок.

Нагадаємо, вже з початку осені один зі способів купівлі квитків на потяги Укрзалізниці буде змінено. Починаючи з 1 вересня, звичайний сайт Укрзалізниці booking.uz.gov.ua, де можна зарезервувати та придбати квитки, перестане працювати.

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Джерело: Укрзалізниця

Рубрики: MasterсardКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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