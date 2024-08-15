Укрзалізниця підвищить ціни на квитки для пасажирів: причина

Нові ціни на пасажирські квитки залежатимуть від популярності маршрутів та часу доби відправлення потягів

Національний перевізник Укрзалізниця розробляє нову модель тарифів на пасажирські перевезення. Попередньо, планується низка цінових змін, розповів керівник пасажирського напряму компанії Олександр Перцовський.

Перше з нововведень передбачає помірне підвищення базових тарифів щорічно з урахуванням інфляції.

Також УЗ планує зробити гнучке ціноутворення для всіх класів потягів «Інтерсіті+». Перцовський не виключив, що при цьому можуть бути встановлені певні граничні ціни.

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Крім цього, Укрзалізниця вже попросила уряд прибрати державне регулювання на ціни квитків класу «СВ». За словами представника компанії, їх найшвидше розкуповують навіть попри високу вартість.

Ще одна пропозиція містить запровадження гнучкішої та динамічнішої тарифної моделі. Це дозволить варіювати ціни на квитки залежно від годин, днів та інших параметрів. При цьому збережуть і найбільш доступні тарифи для тих, для кого критична саме вартість.

Перцовський запевнив, що до кінця війни українці точно матимуть змогу купувати квитки за доступними цінами. Коли саме планується підвищувати тарифи, не уточнюється.

Нагадаємо, цього року Укрзалізниця не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення, попри те, що компанія стабільно несе від них збитки. За словами представників Укрзалізниці, ці збитки можуть сягати 12-14 мільярдів гривень щороку. Чистий прибуток компанія отримує завдяки вантажним перевезенням.

Також ми писали, що хоча обсяги перевезень в Укрзалізниці зростають, компанія звітує про падіння прибутку та прогнозовані збитки у 2024 році. За перше півріччя 2024-го державна Укрзалізниця отримала прибуток в розмірі 3,1 млрд грн — на 1,7 млрд грн менше, ніж за перші шість місяців минулого року.

При названих прибутках Укрзалізниця прогнозує збитки на кінець року в розмірі 2,7 млрд грн. В документі не зазначено, куди планується витратити 5,8 млрд грн, отримані за рік.

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За матеріалами Forbes