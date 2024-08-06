Укрзалізниця прогнознує значні збитки до кінця року: причина

Хоча обсяги перевезень в Укрзалізниці зростають, компанія звітує про падіння прибутку та прогнозовані збитки у 2024 році

За перше півріччя 2024-го державна Укрзалізниця отримала прибуток в розмірі 3,1 млрд грн — на 1,7 млрд грн менше, ніж за перші шість місяців минулого року.

Водночас загальний дохід від вантажних перевезень порівняно з аналогічним періодом торік збільшився до 43 млрд грн (+6,5 млрд грн). А середньомісячний обсяг перевезень зріс на 27%.

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Як йдеться в офіційному звіті УЗ, перша половина цього року була для компанії менш затратною, ніж в минулому. Попри це на 2,6 млрд грн зросли операційні витрати — до 4,6 млрд грн. На капітальні інвестиції перевізник витратив 4,5 млрд грн (на 2,1 млрд менше, ніж у 2023-му).

При названих прибутках Укрзалізниця прогнозує збитки на кінець року в розмірі 2,7 млрд грн. В документі не зазначено, куди планується витратити 5,8 млрд грн, отримані за рік.

Однак в пресслужбі УЗ пояснили прогнозовані збитки збільшенням обсягів перевезень збиткових вантажів, що прямо впливає на фінансові результати. Перші збитки компанія отримала вже у липні.

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«Зростання на 40% витрат на енергоносії перекрила економія по інших операційних витратах, але зростання курсових витрат і погіршення структури перевезень вантажів призвели до негативного фінансового результату», — зазначили в Укрзалізниці.

Також за 7 місяців цього року Укрзалізниця скоротила постійні витрати, без урахування росту цін на електроенергію, а також витрат на оплату праці, рівень якої є нижчим від середнього по Україні.

Нагадаємо, цього року Укрзалізниця не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення, попри те, що компанія стабільно несе від них збитки. За словами представників Укрзалізниці, ці збитки можуть сягати 12-14 мільярдів гривень щороку. Чистий прибуток компанія отримує завдяки вантажним перевезенням.

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За матеріалами Мінпром, УЗ