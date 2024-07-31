Укрзалізниця розширює верифікацію через Дія.Підпис на міжнародні рейси

Укрзалізниця масштабує успішний досвід із доступом до міжнародних квитків тільки для верифікованих користувачів

З 1 серпня 2024 року продаж квитків на рейси №19/20 Київ — Хелм — Київ, №23/24 Київ — Хелм — Київ, №51/52 Київ — Перемишль — Київ, №89/90 Київ — Перемишль — Київ, №73/74 Харків — Перемишль — Харків здійснюватиметься виключно з верифікацією через Дія.Підпис у застосунку та на новому сайті Укрзалізниці з продажу квитків. Нагадаємо, аналогічна верифікація вже застосовується до ажіотажних рейсів з/до Варшави та Відня, йдеться в пості Укрзалізниці.

Рішення є тимчасовим заходом на піковий період перевезень, щоб побороти аномальну активність перекупників, адже наразі спеціалісти Укрзалізниці блокують до 50 спроб масової купівлі квитків на добу. Втім, без верифікації через Дія.Підпис квитковим спекулянтам достатньо змінити номер телефону та продовжити свою справу. Це, у свою чергу, сповільнює роботу системи та не дає можливості добросовісним пасажирам гарантовано спланувати свою подорож.

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При цьому, щоб задовольнити попит іноземних користувачів, які не мають можливості встановити Дію, залізниця лишає поточну систему доступу до міжнародних квитків для щонайменше одного рейсу в кожному напрямку: Одеса — Перемишль, Харків — Хелм, Дніпро — Хелм, Київ — Перемишль, Чоп — Відень, Мукачево — Кошице, Львів — Варшава, Київ — Кишинеу та ін.

Також в Укрзалізниці нагадали про глибину продажу міжнародних квитків Укрзалізниці:

польський напрямок (Перемишль, Дорогуськ, Хелм, Варшава) — 20 діб до дати відправлення, старт продажів о 09:00;

словацький та австрійський напрямки — 20 діб, старт о 08:00;

молдовський напрямок — 30 діб, старт о 08:00.

Нагадаємо, що ЄС виділить Укрзалізниці €43 млн. Проєкт передбачає вдосконалення залізничної мережі та розвиток колії 1435 мм для забезпечення технологічної сумісності та підвищення пропускної спроможності залізничної інфраструктури. Його загальний бюджет 85,91 млн євро, CEF надасть Укрзалізниці 42,95 млн євро.

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