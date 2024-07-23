ЄС виділить Укрзалізниці €43 млн: на що підуть гроші

ЄС виділить Укрзалізниці майже 43 млн євро для реалізації євроінтеграційних проєктів

Про це повідомляє Укрзалізниця в своєму Telegram.

У рамках програми Європейського Союзу «Механізм «Сполучення Європи» (CEF) погоджено проєкт інтеграції залізничної системи України в транспортну систему ЄС. Проєктну заявку було схвалено Координаційним Комітетом програми.

Цей проєкт передбачає вдосконалення залізничної мережі та розвиток колії 1435 мм для забезпечення технологічної сумісності та підвищення пропускної спроможності залізничної інфраструктури. Його загальний бюджет 85,91 млн євро, CEF надасть Укрзалізниці 42,95 млн євро.

«Україна продовжує свій євроінтеграційний шлях та має системну підтримку з боку ЄС. Так, CEF другий рік поспіль виділяє кошти на реалізацію стратегічних інфраструктурних проєктів, які будуть спрямовані на розбудову євроколії на території України, завдяки чому зможемо відкривати нові пасажирські маршрути та нарощувати транзитний потенціал України», — розповів голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

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У рамках зазначеної заявки планується реалізувати:

проєктування реконструкції споруд залізниці з впровадженням колії 1435 мм на ділянці Чоп – Львів;

проєктування реконструкції споруд залізниці з будівництвом колії 1435 мм та електрифікацією на ділянці Львів — Чернівці — Вадул-Сірет — Держкордон;

Чернівці — Вадул-Сірет — Держкордон; розробку стратегії реконструкції Львівського залізничного вузла з урахуванням перспектив розширення залізничної мережі колії шириною 1435 мм транс’європейської транспортної мережі (TEN-T) на території України;

проєктування та будівництво колії 1435 мм з електрифікацією на дільниці Павлове-2 / Матьовце — Ужгород;

електрифікацію колії 1435 мм на ділянці Чоп – Ужгород.

Також передбачені витрати на проведення експертизи щодо відповідності вимогам TSI вищезазначених проєктів, а також ділянок Ковель – Ягодин – Держкордон та Медика/Мостиська ІІ – Львів (Скнилів).

CEF (Connecting Europe Facility) – це фонд Європейського Союзу, створений у 2014 році для інвестицій у транспортні, енергетичні, цифрові та телекомунікаційні проєкти. Зокрема, це основний інструмент для фінансування розвитку Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T).

Нагадаємо, що оплатити послуги Укрпошти тепер можна балами від Укрзалізниці. Укрпошта стала партнеркою програми лояльності Укрзалізниці «Залізні друзі». Тепер клієнти зможуть оплатити поштові послуги за допомог балів, накопичених з поїздок потягами Укрзалізниці.

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