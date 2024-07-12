Скільки заробила Укрзалізниця за останні декілька років

Цього року Укрзалізниця не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення, попри те, що компанія стабільно несе від них збитки. За словами представників Укрзалізниці, ці збитки можуть сягати 12-14 мільярдів гривень щороку

Чистий прибуток компанія отримує завдяки вантажним перевезенням. У 2016 році Укрзалізниця перевезла 168,4 мільйони пасажирів у приміському та далекому сполученнях. Збитки від пасажирських перевезень становили майже 9 млрд грн, а загальні збитки компанії — 7,3 млрд грн.

У 2017 році кількість пасажирів знизилася до 165 мільйонів осіб, з яких 46 мільйонів скористалися послугами далекого сполучення, а 119 мільйонів — приміського. Збитки від пасажирських перевезень сягнули майже 10 мільярдів гривень, проте загальний прибуток компанії становив 114,5 мільйона гривень.

У 2018 році Укрзалізниця перевезла 158 мільйонів пасажирів, включаючи 55,9 мільйона осіб на поїздах далекого сполучення. До Євросоюзу та назад компанія перевезла 676 тисяч пасажирів.

Компанія зафіксувала збитки від пасажирських перевезень у розмірі 12,4 млрд грн, причому приблизно 60% з них були від приміських перевезень. Загальний річний прибуток Укрзалізниці склав 203,9 млн грн.

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У 2019 році Укрзалізниця перевезла 154,8 мільйонів пасажирів, включаючи 942,1 тисячі осіб у напрямку країн ЄС та назад. Збитки від пасажирських перевезень зросли до 12,8 млрд грн, тоді як річний прибуток компанії склав 2 млрд 497,3 млн гривень.

У 2020 році пандемія COVID-19 суттєво вплинула на пасажирські перевезення Укрзалізниці. На кілька місяців всі внутрішні перевезення були заборонені, а потім відновлені з обмеженням на половину місць.

У результаті, у 2020 році Укрзалізниця перевезла лише 68,3 мільйона пасажирів, з яких 16 мільйонів скористалися поїздами далекого сполучення. Найпопулярнішим маршрутом став Київ-Харків. Збитки від пасажирських перевезень склали 8,7 млрд грн, а загальний річний збиток компанії — 11 млрд 772,3 млн грн.

У 2021 році Укрзалізниця перевезла 81,3 мільйона пасажирів, з яких 25 мільйонів скористалися дальніми рейсами. Найпопулярнішим маршрутом став поїзд Ужгород — Лисичанськ. Компанія завершила рік із прибутком у 427,7 млн грн.

У перший рік повномасштабної війни Укрзалізниця перевезла 16,9 мільйона пасажирів на дальніх рейсах та 36,5 мільйона – на приміських. Крім того, було евакуйовано 4 мільйони осіб.

У 2022 році компанія також встановила рекорд з перевезення пасажирів до країн ЄС, перевізши 1,4 мільйона осіб.

При цьому збитки від перевезень у 2022 році склали 13,3 млрд грн, а загальні збитки становили 9 млрд 642,8 млн грн.

У 2023 році кількість пасажирів на дальніх рейсах зросла до 25 мільйонів, а на приміських — до 41,3 мільйона. До країн Європи було перевезено 2,1 мільйона пасажирів.

Загальна сума збитків від пасажирських перевезень не була оголошена, проте відомо, що збитки від приміських перевезень склали близько 7,6 млрд грн. Річний прибуток Укрзалізниці склав 5 млрд 44,1 млн грн.

Нагадаємо, що Укрзалізниця створить вагони, які зможуть підлаштовуватися під ширину колії. Укрзалізниця спільно з іспанськими підприємствами розробляє пілотний проєкт із виготовлення вагонів з розсувними колісними парами. Ці вагони будуть здатні курсувати як на українських, так і на європейських коліях.

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За матеріалами: Слово і діло.