Укрзалізниця запустила перший в історії компанії дитячий вагон

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перший в історії компанії дитячий купейний вагон, який курсуватиме в складі поїзда №15/16 Харків — Ясіня з 8 серпня

Вагон оснащений таким чином, щоб найменшим пасажирам від 0 до 8 років та їхнім батькам було комфортно, безпечно та цікаво в дорозі.

Дитячий вагон був спроєктований за ініціативи Укрзалізниці в колаборації з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за фінансової підтримки уряду Бельгії.

«Ми системно рухаємось до нашої мети — стати найбільш дружньою до дітей залізницею в Європі. Вдячний ЮНІСЕФ за партнерство та турботу про найменших пасажирів на всіх етапах їхньої подорожі: від сучасних дитячих зон на 6 вокзалах до цього вагона. Важливо, що цей унікальний вагон модернізовано в Україні — на нашому Київському електровагоноремонтному заводі. До кінця цього року плануємо запустити ще 7 таких вагонів», — наголосив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Вже 8 серпня вагон вирушить у свій перший рейс символічним маршрутом, який поєднує схід та захід України та регулярно перевозить групи дітей з Харківщини на відпочинок у горах.

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«Люди, особливо діти, є найціннішим надбанням країни. Запуск цих дружніх до дітей вагонів має стати частиною ширших спільних зусиль різних партнерів задля створення повністю дружнього до дітей середовища. Ці інвестиції вкрай важливі для майбутнього дітей, а отже для майбутнього країни. Це знак надії та оптимізму в ці важкі часи. Підтримка уряду Бельгії підкреслює, наскільки важливо забезпечити, щоб кожна дитина в Україні могла розвиватися та в повній мірі розкрити свій потенціал», — сказав тимчасово повірений у справах Посольства Бельгії Фредерік Девелтер.

У процесі модернізації вагон отримав низку сучасних рішень, які зроблять подорож батьків із дітьми більш комфортною: від дитячих манежів до сповивальних столиків у вбиральні.

Квитки на цей вагон доступні для придбання виключно через мобільний застосунок Укрзалізниці, вартість квитка аналогічна вартості купейних квитків аналогічного класу в тому ж поїзді.

Вагон має маркування «Дитячий» у застосунку, щоб батьки, які подорожують з маленькими дітьми, могли обрати поїздку саме в цьому вагоні. Нагадуємо, що діти до 5 років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно й не потребують окремого квитка.

Нагадаємо, що Укрзалізниця розширює верифікацію через Дія.Підпис на міжнародні рейси. Рішення є тимчасовим заходом на піковий період перевезень, щоб побороти аномальну активність перекупників.

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За матеріалами: Укрзалізниця.