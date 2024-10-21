Кабмін призначив нового голову правління Укрзалізниці

Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради АТ «Укрзалізниця» призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки

Про це повідомила пресслужба УЗ.

«До завершення контракту з Укрзалізницею Євген Лященко, який з березня 2023 року до сьогодні займав посаду голови правління, продовжить працювати на посаді члена правління. Крім того, з посад членів правління Укрзалізниці звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Олександр Перцовський працює в АТ «Укрзалізниця» з 2020 року. Дотепер він обіймав посаду члена правління та відповідав за пасажирський напрям.

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Нагадаємо, що у липні та серпні АТ «Укрзалізниця» зазнала збитків на 600-700 млн грн в місяць і прогнозує незначний збиток за підсумками 2024 року, попри позитивні фінансові результати у першій половині року.

«Шість місяців у нас дійсно був прибуток до 3 млрд грн, але вже в липні та в серпні ми зіткнулися зі збитками. У липні десь 600-700 млн грн, у серпні ми також очікуємо збиток до 700 млн грн. У нас поки що немає тих обсягів прибуткових вантажів, які дають запас міцності», — зазначив на початку вересня Євген Лященко.

Дещо пізніше також з’явилася новина про те, що Укрзалізниця може заплатити бізнесу 73 млрд грн компенсації. Представники українського бізнесу оскаржують у суді три накази Міністерства інфраструктури про зміну тарифів Укрзалізниці впродовж 2021–2022 років. Один з таких указів (№586) передбачав підвищення тарифів УЗ на 9% з 1 січня 2022 року на перевезення групи вантажів першого тарифного класу — сировинні товари, зокрема руду та вугілля.

На початку серпня 2024 року Київський окружний адміністративний суд визнав нечинним вищеописаний указ за позовом ДТЕК Західенерго» Ріната Ахметова. Суд аргументував рішення тим, що Укрзалізниця не змогла довести необхідність для перегляду тарифів. При цьому саме рішення щодо зміни тарифу тільки для одного класу суд визнав дискримінаційним.

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