Скільки заробила Укрзалізниця торік — Опендатабот

Дохід компаній у сфері транспорту та пошти за минулий рік зріс на 14%. І майже половину із загального прибутку отримала Укрзалізниця

219,82 млрд грн доходу отримали компанії у сфері транспорту та пошти за весь 2023 рік, що свідчить про зростання на 14%, йдеться у даних Індексу Опендатабота.

До топ-10 компаній потрапило 5 державних із сукупним доходом у 160,89 млрд грн — це 73% від усієї десятки. Чотири з них змогли отримати прибуток і лише одна зазнала збитків.

Кілька років поспіль майже половина доходів лідерів припадає на державну Укрзалізницю — 92,62 млрд грн або 42% від сукупного доходу. За рік доходи залізничного перевізника зросли майже на чверть.

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Водночас найбільший прибуток серед усіх компаній отримала Укртранснафта — 19,67 млрд грн. Це у 4 рази більше порівняно з 2022 роком. Дохід компанії склав 10,96 млрд грн (+22%).

Державний оператор газотранспортної системи України отримав 11,11 млрд грн прибутку. Водночас дохід бізнесу зменшився на 22% — до 36,03 млрд грн.

У попередньому рейтингу Укртрансгаз фігурував із 5,45 млрд грн збитків. За рік ситуація покращилася: компанія змогла вийти у плюс та заробити 143 млн грн.

Укрпошта стала єдиною державною компанією, яка торік була збитковою. Її збитки зменшилися у 1,6 раза за рік, але все одно втрати сягнути 796 млн грн. Відповідно дохід компанії зріс на 12% — до 11,58 млрд грн.

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Приватна Нова Пошта посіла друге місце у рейтингу за доходом з показником у 36,47 млрд грн. Її чистий прибуток зріс майже у 2 рази: до 3,97 млрд грн.

Також до рейтингу потрапили дві компанії, що входять до холдингу Олександра Радавського — Промвагонтранс та Берегівське хлібоприймальне підприємство. Обидві компанії збільшили свій виторг на 31% та 9% відповідно. Попри це за підсумками року обидва бізнеси стали збитковими: −16,6 млн грн та −174,5 млн грн відповідно.

Також до ТОП-10 потрапили Лемтранс (СКМ Ріната Ахметова) з доходом 7,14 млрд грн (-17%) та Логістик юніон (АТБ) з доходом 6,5 млрд грн (+20%).

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення рф, за понад два роки, український ІТ-сектор сплатив 68 млрд грн податків до державного бюджету.

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