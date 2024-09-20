Укрпошта анонсувала нові марки: як виглядають

Національний поштовий оператор Укрпошта анонсував благодійний поштовий випуск «Батальйон „Пухнасті“»

Про це написала Укрпошта у своєму Telegram-каналі.

«Наших захисників і захисниць знають по всьому світу як незламних воїнів. А ще — як тих, хто навіть у найскладніших умовах рятують і оберігають пухнастих малих. Усі песики, котики чи навіть олені з лелеками знають, у чиїх руках їм найтепліше. У руках, що тримають одну маленьку лапку й життя всього світу», — пише Укрпошта.

Зібрані кошти Укрпошта передасть на допомогу притулкам для тварин.

Передзамовити новинку можна вже на postmark.ukrposhta.ua, а 26 вересня — придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.

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Нагадаємо, що Укрпошта анонсувала марку, присвячену міжнародним партнерам. Поштовий випуск «United for Justice. Об’єднані заради справедливості» за проєктом «Власна марка» присвячено співпраці України з міжнародними партнерами заради забезпечення відповідальності росії за злочини, вчинені проти України та українців.

Раніше ми писали, що Укрпошта анонсувала нову поштову марку «Міста Героїв. Миколаїв», що є продовженням героїчної серії, започаткованої ще у 2022 році. На поштовій марці зображено будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації після російського удару; на полях аркуша — пам’ятник Святому Миколаю — янголу-охоронцю й покровителю міста; на конверті — захисні укріплення з шин поблизу будівлі колишньої першої трамвайної підстанції Миколаєва.

Крім того, Укрпошта презентувала нову марку в партнерстві з Нафтогазом. З нагоди Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України Укрпошта разом із Групою Нафтогаз презентували поштовий випуск до професійного свята.

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