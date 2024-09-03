Укрпошта презентувала нову марку в партнертсві з Нафтогазом

З нагоди Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України Укрпошта разом із Групою Нафтогаз презентують поштовий випуск до професійного свята

6 вересня у головпоштамті (вул. Хрещатик, 22) проходитиме спеціальне погашення «До Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України».

Сюжети марок символічно відображають щоденний внесок працівників галузі у комфорт та добробут кожної української родини. 9 поштових марок тематичного аркуша — це маленькі історії про працю газовиків, які «живлять важливе» для мільйонів українців.

«Цей поштовий випуск — наш спосіб подякувати всім працівникам галузі за їхню невтомну роботу та нагадати суспільству про важливість енергетичного сектора для нашої країни», — пишуть в Укрпошті.

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Лімітований випуск тематичного поштового набору «Живимо важливе. Група Нафтогаз» за проєктом «Власна марка» міститиме номерний марковий аркуш із 9-ти марок та номерний художній конверт формату С6 зі спецпогашенням. Дизайн розробила Група Нафтогаз.

Кількість комплектів — 1500 шт. Ціна комплекту — 600 грн.

Нагадаємо, що Укрпошта заборонила грошові перекази за посилки для ФОПів. Укрпошта оголосила про заборону виплати переказів післяплати готівкою ФОПам. Починаючи з 30 серпня, підприємці можуть отримати гроші за посилку лише на картку або власний поточний рахунок.

Раніше ми писали, що Укрпошта доставлятиме закордонні паспорти по всьому світу. Укрпошта та Міністерство закордонних справ (МЗС) уже підписали відповідний меморандум. Ціна послуги — $6 та 10 грн ПДВ. Для порівняння, зараз — від 70 до 100+ доларів залежно від країни.

Крім того, оплатити послуги Укрпошти тепер можна балами від Укрзалізниці. Укрпошта стала партнеркою програми лояльності Укрзалізниці «Залізні друзі». Тепер клієнти зможуть оплатити поштові послуги за допомог балів, накопичених з поїздок потягами Укрзалізниці.

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За матеріалами: Укрпошта.