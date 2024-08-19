Укрпошта представила нову марку до Дня незалежності України

Державний поштовий оператор Укрпошта оголосив про запуск нової поштової марки до Дня незалежності України — «Все буде Україна»

Про це Укрпошта написала у своєму Telegram-каналі.

«Коли ми говоримо «Все буде Україна», ми говоримо про бабусин сад зі старезними яблунями, гірські вершини й полонини, ковилові степи, чайок біля моря. Коли ми говоримо «Все буде Україна», ми говоримо про дім, куди можна повернутися будь-якої миті, — пишуть в Укрпошті. — До Дня Незалежності Укрпошта анонсує поштову марку «Все буде UA!». Новинка продовжує випуск 2019 року «Слава Україні!», який здобув «золото» на Nexofil Award 2020».

Передзамовити можна вже на спеціальному сайті Укрпошти.

«Ми в Укрпошта дотримуємося традиції фіксувати історію та підсвічувати те, що відчуває нація та те, до чого ми усі прагнемо. Ми точно знаємо, що перемога за Україною. Ми усі мріємо, щоб рідні знову обійнялиcя. Щоб військові забули про вагу спорядження. А єдиною турботою стало відновлення країни та її економіки. Ми точно знаємо, що все буде Україна», — заявив Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти.

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Тираж — 800 000 поштових марок. Художник — Нікіта Тітов, автор відомого поштового випуску «Передова». Поштова марка виготовлена на самоклейному папері у формі мапи України.

«23 серпня новинка очікуватиме на вас у відділеннях та філателістичних крамницях. Онлайн — теж, — пишуть в Укрпошті. — Власники філабонементів, не забудьте зазирнути в електронну скриньку сьогодні, 19 серпня, — упродовж дня ми надішлемо посилання на оплату».

Нагадаємо, що Укрпошта змінила тарифи на послуги. Згідно з оновленими тарифами вартість відправлень «Стандарт» збільшиться у середньому на 5-9 грн. Тарифи «Експрес» по області та в межах України зміняться в середньому на суму до 10 грн залежно від ваги відправлення. Наприклад, доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 85 грн порівняно з попередніми 75 грн — до перегляду тарифів.

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