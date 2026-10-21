Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Укрпошта запустила власний маркетплейс

21.10.2026 18:00
Микола Деркач

Національний поштовий оператор Укрпошта 21 жовтня 2026 року запустив власний маркетплейс «Укрпошта Маркет» у партнерстві з українською платформою Kasta. Покупцям пропонують понад 10 млн товарів із безкоштовною доставкою до відділень по всій Україні. При цьому мінімальної суми замовлення для отримання безкоштовної доставки немає

Укрпошта запустила власний маркетплейс

Фото: chatgpt.com

Новий сервіс працює безпосередньо в мобільному застосунку «Укрпошта 2.0» і орієнтований на повсякденні покупки, повідомив CEO Укрпошти Ігор Смілянський.

Що можна купити на Укрпошта Маркет

Асортимент нового маркетплейсу охоплює понад 10 млн товарів від продавців Kasta. Серед доступних категорій — продукти харчування, напої, побутова хімія, косметика, товари для дому, дітей і домашніх тварин.

Головною перевагою платформи стала відсутність мінімального порогу замовлення для безкоштовної доставки.

Наприклад, користувач може придбати упаковку перцю за 21 грн та без додаткової плати отримати її у відділенні Укрпошти. Відтак покупцям не потрібно накопичувати товари в кошику лише для того, щоб заощадити на пересиланні.

Така модель має зробити вигіднішими невеликі повсякденні покупки, коли стандартна вартість доставки може становити значну частину ціни самого товару.

Читайте також: Оплачувати посилки в Укрпошті тепер можна по-новому: як це працює

Як працюватиме новий маркетплейс

Проєкт об’єднав технологічну інфраструктуру Kasta з логістичними можливостями Укрпошти.

Kasta відповідає за цифрову платформу, асортимент і залучення продавців. Укрпошта забезпечує доставку замовлень до своїх відділень у різних регіонах країни.

При цьому товари залишатимуться на складах продавців, які підключені до маркетплейсу. Така модель дозволяє розвивати асортимент без створення єдиного великого складу.

Особливу увагу компанія приділятиме невеликим населеним пунктам, де вибір магазинів обмежений, а під час повітряних тривог придбання навіть найнеобхідніших товарів може бути ускладнене.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський наголосив, що новий сервіс має конкурувати насамперед із традиційними магазинами біля дому, а не з іншими маркетплейсами.

Чи фінансується маркетплейс державою

За словами Смілянського, «Укрпошта Маркет» працюватиме як комерційний проєкт без державного субсидування.

Компанія вже має досвід роздрібної торгівлі. Зокрема, продажі через її традиційні торговельні точки, які керівник називає «сільмагами», раніше перевищили 1 млрд грн.

Запуск маркетплейсу став наступним етапом розширення торговельного напряму та цифрових сервісів поштового оператора.

У перспективі Укрпошта розраховує залучити до нової платформи 2 млн задоволених клієнтів.

Як скористатися Укрпошта Маркет

Для здійснення покупок потрібно завантажити або оновити мобільний застосунок «Укрпошта 2.0».

У ньому користувачі можуть переглядати асортимент маркетплейсу, обирати необхідні товари та оформлювати замовлення. Після оплати покупку доставлять до обраного відділення Укрпошти.

Надалі компанія планує розширювати асортимент залежно від попиту та потреб користувачів.

На думку редакції PSM, запуск власного маркетплейсу може зміцнити позиції Укрпошти на ринку електронної комерції. Найважливішою перевагою нового сервісу є можливість замовляти навіть недорогі товари без додаткових витрат на доставку. Водночас успіх платформи залежатиме від швидкості виконання замовлень, конкурентності цін та якості обслуговування покупців.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Рада ухвалила нові податки на посилки з-за кордону

Comfy запускає власний маркетплейс

Безкоштовна доставка ліків: Укрпошта об’єдналася з Health24

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
google news
Новини по темі
Оплачувати посилки в Укрпошті тепер можна по-новому: як це працює 30.09.2026

Оплачувати посилки в Укрпошті тепер можна по-новому: як це працює
Укрпошта не повинна розкривати особисті дані українців на чеках — НБУ 04.08.2026

Укрпошта не повинна розкривати особисті дані українців на чеках — НБУ
Укрпошта друкуватиме особисті дані клієнтів на чеках 03.08.2026

Укрпошта друкуватиме особисті дані клієнтів на чеках
Безкоштовна доставка ліків: Укрпошта об’єдналася з Health24 20.07.2026

Безкоштовна доставка ліків: Укрпошта об’єдналася з Health24
НБУ пояснив своє рішення щодо Смілянського 25.06.2026

НБУ пояснив своє рішення щодо Смілянського
Названо, скільки заробила Укрпошта у 2026 18.05.2026

Названо, скільки заробила Укрпошта у 2026

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика
ТОП статей 20.10.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика

 Протести у Франції та їхня економічна ціна — причини, наслідки та прогнози
ТОП статей 19.10.2026

Протести у Франції та їхня економічна ціна — причини, наслідки та прогнози

 Swish у Швеції: чому зручні перекази не стали звичною оплатою в магазинах
ТОП статей 16.10.2026

Swish у Швеції: чому зручні перекази не стали звичною оплатою в магазинах

 Чи підвищать податки в Україні: чому політики розійшлися в думках
ТОП статей 14.10.2026

Чи підвищать податки в Україні: чому політики розійшлися в думках

Останні новини
Сьогодні  20:00

Інвестори в акції стали нервовішими за криптотрейдерів — дослідження

 Сьогодні  19:30

НБУ застосував заходи впливу до 6 фінкомпаній та ломбарду

 Сьогодні  19:00

Mastercard представила інструмент для автоматизованих платежів ШІ-агентів

 Сьогодні  18:30

Кити накопичили майже 89 тисяч BTC за місяць: що відбувається з Біткоїном

 Сьогодні  18:00

Укрпошта запустила власний маркетплейс

 Сьогодні  17:00

Банки зменшать ліміти переказів для частини ФОПів

 Сьогодні  16:00

4 акції, які можуть різко зрости — аналітик

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image