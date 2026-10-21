Укрпошта запустила власний маркетплейс

Національний поштовий оператор Укрпошта 21 жовтня 2026 року запустив власний маркетплейс «Укрпошта Маркет» у партнерстві з українською платформою Kasta. Покупцям пропонують понад 10 млн товарів із безкоштовною доставкою до відділень по всій Україні. При цьому мінімальної суми замовлення для отримання безкоштовної доставки немає

Новий сервіс працює безпосередньо в мобільному застосунку «Укрпошта 2.0» і орієнтований на повсякденні покупки, повідомив CEO Укрпошти Ігор Смілянський.

Що можна купити на Укрпошта Маркет

Асортимент нового маркетплейсу охоплює понад 10 млн товарів від продавців Kasta. Серед доступних категорій — продукти харчування, напої, побутова хімія, косметика, товари для дому, дітей і домашніх тварин.

Головною перевагою платформи стала відсутність мінімального порогу замовлення для безкоштовної доставки.

Наприклад, користувач може придбати упаковку перцю за 21 грн та без додаткової плати отримати її у відділенні Укрпошти. Відтак покупцям не потрібно накопичувати товари в кошику лише для того, щоб заощадити на пересиланні.

Така модель має зробити вигіднішими невеликі повсякденні покупки, коли стандартна вартість доставки може становити значну частину ціни самого товару.

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Як працюватиме новий маркетплейс

Проєкт об’єднав технологічну інфраструктуру Kasta з логістичними можливостями Укрпошти.

Kasta відповідає за цифрову платформу, асортимент і залучення продавців. Укрпошта забезпечує доставку замовлень до своїх відділень у різних регіонах країни.

При цьому товари залишатимуться на складах продавців, які підключені до маркетплейсу. Така модель дозволяє розвивати асортимент без створення єдиного великого складу.

Особливу увагу компанія приділятиме невеликим населеним пунктам, де вибір магазинів обмежений, а під час повітряних тривог придбання навіть найнеобхідніших товарів може бути ускладнене.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський наголосив, що новий сервіс має конкурувати насамперед із традиційними магазинами біля дому, а не з іншими маркетплейсами.

Чи фінансується маркетплейс державою

За словами Смілянського, «Укрпошта Маркет» працюватиме як комерційний проєкт без державного субсидування.

Компанія вже має досвід роздрібної торгівлі. Зокрема, продажі через її традиційні торговельні точки, які керівник називає «сільмагами», раніше перевищили 1 млрд грн.

Запуск маркетплейсу став наступним етапом розширення торговельного напряму та цифрових сервісів поштового оператора.

У перспективі Укрпошта розраховує залучити до нової платформи 2 млн задоволених клієнтів.

Як скористатися Укрпошта Маркет

Для здійснення покупок потрібно завантажити або оновити мобільний застосунок «Укрпошта 2.0».

У ньому користувачі можуть переглядати асортимент маркетплейсу, обирати необхідні товари та оформлювати замовлення. Після оплати покупку доставлять до обраного відділення Укрпошти.

Надалі компанія планує розширювати асортимент залежно від попиту та потреб користувачів.

На думку редакції PSM, запуск власного маркетплейсу може зміцнити позиції Укрпошти на ринку електронної комерції. Найважливішою перевагою нового сервісу є можливість замовляти навіть недорогі товари без додаткових витрат на доставку. Водночас успіх платформи залежатиме від швидкості виконання замовлень, конкурентності цін та якості обслуговування покупців.

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