Рада ухвалила нові податки на посилки з-за кордону

Верховна Рада 15 жовтня 2026 року ухвалила у другому читанні та в цілому два законопроєкти, які змінюють оподаткування міжнародних посилок. Нові правила передбачають запровадження 20% ПДВ на товари, замовлені через іноземні маркетплейси, незалежно від їхньої вартості. Водночас для окремих категорій відправлень збережуться пільги

Йдеться про законопроєкти №16051-1 та №15460, які вносять зміни до Податкового й Митного кодексів України.

Як зміниться оподаткування посилок

Основне нововведення — ПДВ на імпортовані товари в міжнародних поштових та експрес-відправленнях нараховуватиметься з 0 євро. Спеціальні правила дистанційного продажу охоплять покупки через маркетплейси сумарною фактурною вартістю до 150 євро.

Обов’язок нараховувати та перераховувати податок до бюджету покладатиметься на маркетплейс. Якщо платформа зареєстрована за кордоном, вона повинна призначити посередника в Україні, який відповідатиме за податкові розрахунки.

ПДВ у розмірі 20% автоматично включатиметься у вартість покупки. Тому окремо сплачувати його під час отримання посилки покупцям не доведеться, а процедура доставки залишиться незмінною.

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Які посилки залишаться без ПДВ

Нові правила передбачають винятки. Зокрема, збережеться звільнення від ПДВ для некомерційних відправлень вартістю до 45 євро.

Також не оподатковуватимуться товари в несупроводжуваному багажі вартістю до 150 євро.

Окремі пільги передбачені для товарів, призначених для потреб безпеки й оборони. Зокрема, громадяни зможуть отримати повернення сплаченого ПДВ за відповідні покупки.

Коли почнуть діяти нові правила

Ухвалені закони ще має підписати Президент України. Після цього розпочнеться підготовка до практичного впровадження нової системи.

Запрацювати вона повинна не раніше липня 2027 року.

Очікується, що реформа забезпечуватиме близько 10 млрд грн додаткових надходжень щороку. Ці кошти планують спрямовувати до спеціального фонду державного бюджету на потреби Збройних Сил України.

Зміни також мають наблизити українське законодавство до правил ЄС та створити рівніші конкурентні умови для українських і закордонних продавців.

На думку редакції PSM, нова модель спростить адміністрування ПДВ для покупців, однак може вплинути на кінцеву вартість недорогих товарів із закордонних маркетплейсів. Важливо, щоб до запуску системи платформи й логістичні оператори встигли підготуватися, а покупці отримали зрозумілі правила оподаткування.

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Джерело: Міністерство фінансів України.