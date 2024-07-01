Укрпошта змінила тарифи на послуги

Національний поштовий оператор Укрпошта змінює вартість послуг на відправлення по Україні

Зміни стосуються тарифів «Стандарт» і «Експрес» та набувають чинності з 1 липня 2024 року.

Відтепер Укрпошта:

спрощує нарахування тарифів для відправлень до 2 кг. Відтепер, така вартість буде єдиною в межах країни. Згідно з тарифом «Стандарт» для відправлень до 2 кг по області вона становитиме 40 грн, по Україні — 45 грн. А для тарифу «Експрес» — 45 та 60 грн відповідно;

с прямовує одну гривню з кожного відправлення «Експрес» на підтримку ЗСУ. Клієнти Укрпошти тепер можуть пришвидшити перемогу й допомогти ЗСУ, відправивши за тарифом «Експрес» по Україні або за кордон у будь яку країну світу;

прямовує одну гривню з кожного відправлення «Експрес» на підтримку ЗСУ. Клієнти Укрпошти тепер можуть пришвидшити перемогу й допомогти ЗСУ, відправивши за тарифом «Експрес» по Україні або за кордон у будь яку країну світу; в имушено переглядає та індексує тарифи на відправлення в Україні. Ключові причини — це зростання цін на електроенергію, паливо та комунальні послуги, інфляція, а також значні руйнування інфраструктури внаслідок російських обстрілів й необхідність її відновлення. Оновлені тарифи також містять витрати на реалізацію заходів для забезпечення безперервної роботи в умовах відсутності електроенергії, зокрема на прифронтових територіях, для того, щоб пенсії, соціальні виплати, посилки, ліки та листи доставлялись всюди за будь-яких умов.

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Згідно з оновленими тарифами вартість відправлень «Стандарт» збільшиться у середньому на 5-9 грн. Тарифи «Експрес» по області та в межах України зміняться в середньому на суму до 10 грн залежно від ваги відправлення. Наприклад, доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 85 грн порівняно з попередніми 75 грн — до перегляду тарифів.

Попри зростання, ціни національного поштового оператора лишаються найдемократичнішими на ринку, а для корпоративних клієнтів Укрпошти продовжує діяти гнучка система знижок.

Тарифи на пересилання письмової кореспонденції, послуг «Укрпошта. Документ» та міжнародних відправлень не зміняться.

Нагадаємо, що Укрпошта запустить новий застосунок. Укрпошта має намір надалі цифровізувати послуги та покращувати онлайн-сервіс для клієнтів. Для цього планується замінити мобільний застосунок та додати туди нові функції.

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За матеріалами: Укрпошта.