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МВФ погодив створення банку Укрпошти

01.07.2024 16:00
Ольга Деркач
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Міжнародний валютний фонд (МВФ) зобовʼязав українську владу підготувати законопроєкт про спеціалізовану банківську діяльність

МВФ погодив створення банку Укрпошти

МВФ погодив створення банку Укрпошти Фото: freepik.com

Влада має до кінця липня підготувати законопроєкт щодо нової спеціалізованої та обмеженої банківської ліцензії, яка має на меті швидке вирішення зростаючих проблем фінансової доступності шляхом використання наявної інфраструктури, наприклад, поштової мережі, йдеться в меморандумі МВФ.

«Співробітники та представники влади обговорили обсяг політичних заходів, спрямованих на подолання низького рівня фінансової інклюзії, особливо на територіях, що постраждали від війни, — йдеться в тексті. — Для швидкого розгортання цільової підтримки органи влади взяли на себе зобов’язання до кінця липня 2024 року оновити діагностику фінансової доступності за допомогою Світового банку; заохочувати фінансові установи робити більше для задоволення потреб вразливих клієнтів та реінтеграції деокупованих територій; та підготувати законодавчу пропозицію щодо нової спеціалізованої та обмеженої банківської ліцензії, яка має на меті швидке вирішення зростаючих проблем фінансової доступності шляхом використання наявної інфраструктури, наприклад, поштової мережі».

З листопада 2021 року Укрпошта намагалася придбати активи 3 банків, серед яких і PINBank. Але проти цих угод виступав Національний банк України (НБУ).

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На ці спеціалізовані банки, за вимогами МВФ, поширюватиметься дія Закону «Про банки і банківську діяльність», вони братимуть участь у системі гарантування вкладів фізичних осіб та матимуть суворі обмеження на кредитні та фінансові операції.

Нагадаємо, що Україна оновить податки та пільги на вимогу МВФ. У МВФ наголошують, що Україні потрібно й надалі мобілізувати внутрішні доходи, зокрема коштом податків. Рада Фонду завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування, як наслідок — було опубліковано оновлений меморандум для України. Від виконання його умов залежить подальше кредитування.

Одним з важливих пунктів, є перегляд податкових пільг в найближчі місяці та, можливо, податкових ставок. У МВФ вважають, що Україна повинна мобілізувати внутрішні доходи. Детально ці питання підійматимуться під час наступного перегляду кредитної програми, заявив глава місії МВФ в Україні Гевін Грей.

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Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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