Україна оновить податки та пільги на вимогу МВФ: що зміниться

В Міжнародному валютному фонді (МВФ) наголошують, що Україні потрібно й надалі мобілізувати внутрішні доходи, зокрема коштом податків

Наприкінці червня МВФ затвердив виділення Україні нового траншу обсягом $2,2 млрд, про що повідомляв Нацбанк. Також Рада Фонду завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування, як наслідок — було опубліковано оновлений меморандум для України. Від виконання його умов залежить подальше кредитування.

Одним з важливих пунктів, є перегляд податкових пільг в найближчі місяці та, можливо, податкових ставок. У МВФ вважають, що Україна повинна мобілізувати внутрішні доходи. Детально ці питання підійматимуться під час наступного перегляду кредитної програми, заявив глава місії МВФ в Україні Гевін Грей.

За його словами, незабаром українська влада почне складати держбюджет на 2025 рік, який потрібно представити в парламенті до середини вересня. І в ньому потрібно прописати чіткі заходи щодо підвищення внутрішніх доходів, зокрема заходи податкової політики та кроки щодо зміцнення податкового адміністрування. Також повинні бути окреслені дії щодо покращення дотримання податкового законодавства, в тому числі у сфері акцизів на тютюн.

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«Потрібний комплекс заходів у галузі податкового адміністрування, дотримання законодавства і, швидше за все, ставок податкової політики, але все це має бути дуже ретельно проаналізовано в рамках цілісної оцінки макроекономічної структури та потреб у 2025 році», — зазначив Гевін Грей.

Щодо грошово-кредитної політики, глава місії зазначив, що Фонд й надалі вважає за можливе подальше її ослаблення цього року після зниження облікової ставки до 13% річних, враховуючи все ще високі реальні ставки та усталені очікування.

Що прописано в меморандумі

Народний депутат та перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк зазначив, що МВФ погіршив параметри негативного сценарію для України. Тому уряд зобов’язався запровадити низку кроків, якщо цей негативний сценарій відбудеться.

Йдеться про додаткові можливі фіскальні заходи, включно зі змінами податкової політики, які можна швидко й ефективно запровадити, або змінами видатків, спрямованих на підвищення ефективності. Зокрема згадуються:

вже зареєстровані закони про поступове підвищення акцизів на тютюн та паливо до мінімуму ЄС, а також акцизів на солодкі напої;

розробку законів про оподаткування медичного канабісу та авансових платежів податку на прибуток для заправок;

покращення адміністрування акцизного податку, зокрема на тютюн. Відповідну систему розробляють спільно з Мінцифрою та планують запустити до 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, найближчим часом очікують, що уряд представить пропозиції щодо збільшення податків, включаючи військовий збір. Через поточну ситуацію ці пропозиції будуть досить радикальними. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами Інтерфакс-Україна