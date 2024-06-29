Оподаткування криптовалют в Україні почнуть розглядати після війни

Законодавство про легалізацію цифрових активів та їхнє оподаткування в Україні планують розробити до кінця року, однак повноцінно діяти воно почне лише після закінчення війни

Оподаткування криптовалюти та інших віртуальних активів в Україні розглядають вже на післявоєнний період.

Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Водночас, за його словами, до кінця грудня 2024 року Нацбанк України та Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР) планують розробити та представити чорновий варіант законопроєкту про легалізацію криптовалюти в країні. До процесу залучать представників Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Железняк додав, що на післявоєнний період також планується реформа оподаткування промислових викидів та перегляд оподаткування видобувних галузей.

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Раніше ми писали, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку презентувала оновлений законопроєкт про «Про віртуальні активи». PaySpace Magazine зібрали актуальну аналітику щодо законодавчих змін та настрої на ринку, тож розповідаємо детальніше.

Презентований НКЦПФР законопроект про оподаткування крипто активів – це очікуване продовження процесу запровадження регулювання криптовалютного сектору, який почався ще у 2022 році з ухвалення Закону «Про віртуальні активи».

Цей закон має легалізувати обіг криптовалют в Україні та визначити статус учасників крипторинку. Однак, для його повноцінного впровадження необхідно запровадити зміни до Податкового кодексу.

Також голова парламентського Комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що Верховна Рада України не має наміру розглядати питання про застосування пільгових податкових ставок до доходів громадян, одержаних від транзакцій з криптовалютами. Замість цього, планується ввести оподаткування таких віртуальних активів за стандартною ставкою.

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