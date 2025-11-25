close-btn
PaySpaceMagazine

Президент підписав закон про швидкий мобільний інтернет для кожного українця

25.11.2025 18:20
Ольга Деркач

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4670-IX, який на законодавчому рівні визначає обов’язкові параметри якості мобільного інтернету та встановлює чіткі правила для операторів. Документ має забезпечити стабільне покриття в усіх регіонах і зробити мобільний зв’язок передбачуванішим для користувачів

Президент підписав закон про швидкий мобільний інтернет для кожного українця

Фото: freepik.com

Про це пише перший віцепрем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram.

Як зазначає Федоров, ухвалення закону — це черговий крок до того, щоб кожен українець мав доступ до швидкого мобільного інтернету незалежно від місця проживання. Держава отримує інструменти для контролю якості послуг, а оператори — зобов’язання дотримуватися нових вимог.

Швидкість як обов’язковий стандарт

Раніше мобільні оператори публікували лише теоретичні значення швидкості. Тепер Закон закріплює швидкість інтернету як офіційний критерій якості. НКЕК отримує право встановлювати мінімальні параметри, яких оператори мають дотримуватися під час надання послуг абонентам. Це дозволить уніфікувати вимоги та створити єдиний стандарт для всього ринку.

Контроль якості у смартфоні

Однією з ключових новацій є можливість для користувачів самостійно проводити вимірювання швидкості інтернету через звичні спідтести. Отримані дані автоматично передаватимуться до НКЕК. Це дасть змогу регулятору отримувати більш точну картину стану мереж у різних регіонах, оперативно виявляти проблемні точки та вимагати від операторів їх усунення.

Цікаве по темі: Україна першою в Європі запустила тестування зв’язку Starlink Direct to Cell

Розширення покриття в сільській місцевості

Документ також скасовує мораторій на перевірки операторів, що діяв під час воєнного стану. На думку авторів закону, це стимулюватиме компанії активніше інвестувати в розбудову інфраструктури у селах і на територіях, де зв’язку досі немає або він нестабільний. Уряд очікує, що це дозволить зменшити цифровий розрив між містами та невеликими населеними пунктами.

Нацроумінг продовжить діяти після завершення війни

Національний роумінг, запроваджений як тимчасове рішення для забезпечення зв’язку під час війни, залишиться доступним і після її завершення. Користувачі й надалі зможуть перемикатися між мережами операторів у разі аварій чи надзвичайних ситуацій, що підвищить стійкість телеком-інфраструктури.

Федоров подякував Президентові, парламентарям та Комітету з цифрової трансформації за підтримку закону й підкреслив, що ухвалені зміни наближають Україну до європейських стандартів якості мобільного зв’язку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Україна отримає нову інтернет-магістраль Чорним морем — Федоров

Скільки податків сплатили інтернет-провайдери у 2025 — Гетманцев

У кого з мобільних операторів України найшвидший інтернет

Рубрики: ЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органиІнтернет
google news
Новини по темі
У Google залишиться один домен для всіх країн: що зміниться для користувачів 21.04.2025

У Google залишиться один домен для всіх країн: що зміниться для користувачів
Українці створять альтернативу Starlink 11.04.2025

Українці створять альтернативу Starlink
Німеччина фінансує альтернативу Starlink для України 07.04.2025

Німеччина фінансує альтернативу Starlink для України
В Україні зʼявиться альтернатива Starlink Ілона Маска 05.03.2025

В Україні зʼявиться альтернатива Starlink Ілона Маска
Інтернет Starlink вперше з’явився в пасажирських літаках 24.10.2024

Інтернет Starlink вперше з’явився в пасажирських літаках
Вчені розробили технологію, значно швидшу за 5G 20.10.2024

Вчені розробили технологію, значно швидшу за 5G
Вибір редакції
Всі
Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу
ТОП статей 21.11.2025

Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу

 Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
Останні новини
Сьогодні  19:30

ПриватБанк запустив нову послугу для бізнесу

 Сьогодні  18:20

Президент підписав закон про швидкий мобільний інтернет для кожного українця

 Сьогодні  16:00

XRP різко зріс: капіталізація перевищила $132 млрд

 Сьогодні  14:50

На Binance та Чанпена Чжао подали до суду: причина

 Сьогодні  13:40

OpenAI додала нову функцію у ChatGPT

 Сьогодні  12:30

НБУ достроково відмінив застосовані до кредитної спілки обмеження

 Сьогодні  11:20

Фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.