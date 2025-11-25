Президент підписав закон про швидкий мобільний інтернет для кожного українця

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4670-IX, який на законодавчому рівні визначає обов’язкові параметри якості мобільного інтернету та встановлює чіткі правила для операторів. Документ має забезпечити стабільне покриття в усіх регіонах і зробити мобільний зв’язок передбачуванішим для користувачів

Про це пише перший віцепрем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram.

Як зазначає Федоров, ухвалення закону — це черговий крок до того, щоб кожен українець мав доступ до швидкого мобільного інтернету незалежно від місця проживання. Держава отримує інструменти для контролю якості послуг, а оператори — зобов’язання дотримуватися нових вимог.

Швидкість як обов’язковий стандарт

Раніше мобільні оператори публікували лише теоретичні значення швидкості. Тепер Закон закріплює швидкість інтернету як офіційний критерій якості. НКЕК отримує право встановлювати мінімальні параметри, яких оператори мають дотримуватися під час надання послуг абонентам. Це дозволить уніфікувати вимоги та створити єдиний стандарт для всього ринку.

Контроль якості у смартфоні

Однією з ключових новацій є можливість для користувачів самостійно проводити вимірювання швидкості інтернету через звичні спідтести. Отримані дані автоматично передаватимуться до НКЕК. Це дасть змогу регулятору отримувати більш точну картину стану мереж у різних регіонах, оперативно виявляти проблемні точки та вимагати від операторів їх усунення.

Цікаве по темі: Україна першою в Європі запустила тестування зв’язку Starlink Direct to Cell

Розширення покриття в сільській місцевості

Документ також скасовує мораторій на перевірки операторів, що діяв під час воєнного стану. На думку авторів закону, це стимулюватиме компанії активніше інвестувати в розбудову інфраструктури у селах і на територіях, де зв’язку досі немає або він нестабільний. Уряд очікує, що це дозволить зменшити цифровий розрив між містами та невеликими населеними пунктами.

Нацроумінг продовжить діяти після завершення війни

Національний роумінг, запроваджений як тимчасове рішення для забезпечення зв’язку під час війни, залишиться доступним і після її завершення. Користувачі й надалі зможуть перемикатися між мережами операторів у разі аварій чи надзвичайних ситуацій, що підвищить стійкість телеком-інфраструктури.

Федоров подякував Президентові, парламентарям та Комітету з цифрової трансформації за підтримку закону й підкреслив, що ухвалені зміни наближають Україну до європейських стандартів якості мобільного зв’язку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Україна отримає нову інтернет-магістраль Чорним морем — Федоров

Скільки податків сплатили інтернет-провайдери у 2025 — Гетманцев

У кого з мобільних операторів України найшвидший інтернет