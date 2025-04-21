У Google залишиться один домен для всіх країн: що зміниться для користувачів

Компанія Google розпочала поступову відмову від національних доменів, таких як google.co.jp (Японія) або google.com.ua (Україна), і планує перенаправляти весь трафік на єдиний сайт — google.com. У компанії пояснили, що більше не потребують доменів країн для надання локальних результатів пошуку, адже ще з 2017 року геолокаційна логіка працює однаково для всіх користувачів, незалежно від адреси сайту

Google повідомила, що ця зміна впроваджуватиметься протягом кількох місяців. У процесі користувачів можуть попросити повторно обрати деякі налаштування пошуку. У компанії також запевняють: пошук працюватиме звично, незалежно від того, що вказано в адресному рядку, і зобов’язання перед національними законами залишаються чинними.

«З роками наша здатність забезпечувати локальний досвід покращилась. У 2017 році ми почали показувати локальні результати незалежно від того, чи користувач звертався до google.com, чи до домену своєї країни. Завдяки цим удосконаленням національні домени більше не є необхідними. Тож ми почнемо поступово перенаправляти трафік із таких доменів на google.com, щоб зробити досвід користування Пошуком більш уніфікованим», — йдеться у блозі компанії.

Джо Девіс, CEO SEO-компанії Fatjoe, вважає, що для звичайних користувачів ця зміна буде практично непомітною, оскільки результати пошуку і так формуються за географією. Єдине, що може змінитись для деяких бізнесів — це назва реферального джерела у звітах (наприклад, замість google.com.ua буде просто google.com).

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Засновник Spice VC Таль Ельяшив назвав відмову від локальних доменів відлунням епохи інтернету 1.0. Сучасні системи, за його словами, покладаються на складніші сигнали — IP-адреси, поведінкові шаблони, історію дій користувачів. Він також зазначає, що уніфікація сервісу дозволяє Google посилити правовий захист, уникаючи регуляторних атак на регіональні представництва.

«Ми спостерігаємо повну переоцінку структури інтернету, оскільки ШІ продовжує розвиватися та вдосконалюватися. Уся бізнес-модель пошуку — платформи як інформаційні «воротарі», що монетизуються за рахунок реклами — стрімко втрачає актуальність», — зазначає Таль Ельяшив.

Ця зміна відображає ширший тренд: Google трансформує модель пошуку, орієнтуючись на персоналізований досвід і глобальний підхід.

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За матеріалами cnet.com.