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OKX стала першою криптобіржею із ліцензією MiCA

20.02.2025 10:00
Ольга Деркач
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Криптовалютна біржа OKX оголосила про те, що вона стала однією з перших компаній, яка отримала ліцензію MiCA та дозвіл на надання своїх послуг по всій Європі

OKX стала першою криптобіржею із ліцензією MiCA

OKX стала першою криптобіржею із ліцензією MiCA Фото: freepik.com

Отримавши дозвіл, OKX зможе надавати регульовані, локалізовані криптовалютні продукти та послуги більш ніж 400 мільйонам європейців, які проживають у 28 країнах-членах Європейської економічної зони (ЄЕЗ), через свій хаб на Мальті.

Ця новина з’явилася всього через кілька тижнів після того, як OKX стала однією з перших бірж віртуальних фінансових активів (VFA), яка отримала попередню авторизацію в рамках нормативної бази Європейського Союзу MiCA. У той час компанія мала намір використовувати механізми паспортизації MiCA для розширення своїх послуг з Мальти до всіх країн-членів ЄЕЗ. Завдяки цій системі компанії, зареєстровані в одній юрисдикції ЄС, могли працювати в усьому регіоні в рамках єдиної регуляторної бази. Це було зроблено з метою спрощення доступу до торгівлі цифровими активами та інвестицій для приватних осіб і компаній в Європі.

Клієнти, що знаходяться в ЄЕЗ, тепер можуть скористатися безпечною і прозорою інфраструктурою OKX, включаючи позабіржову торгівлю, спот-торгівлю і торгівлю через ботів, для більш ніж 240 криптовалютних токенів на 300 торгових парах і більш ніж 60 торгових парах на основі євро.

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Крім того, користувачі можуть вносити і виводити євро за допомогою банківських переказів без будь-яких витрат. У той же час, OKX зазначає, що має намір забезпечити оптимізований користувальницький досвід шляхом надання додатків і вебплатформ місцевими мовами, опцій відображення місцевої валюти, підтримки клієнтів місцевою мовою і різноманітних місцевих способів оплати. Крім того, компанія планує пропонувати продукти, адаптовані до регіональних уподобань, потреб і запитів, спрощений інтерфейс для початківців і повнофункціональні продукти для більш досвідчених користувачів.

Коментуючи цю новину, представники OKX підкреслили, що отримання ліцензії MiCA і права паспортизації підкреслює прагнення їхньої компанії забезпечити клієнтів безпечними, прозорими і локалізованими криптовалютними послугами по всьому ЄЕЗ. Завдяки підтримці місцевих мов, валют і способів оплати компанія планує зробити криптовалютну торгівлю більш доступною для приватних осіб.

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Джерело: The Paypers.

Рубрики: ЄвросоюзЗаконодавствоКриптовалютиСвітНовини
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