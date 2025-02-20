OKX стала першою криптобіржею із ліцензією MiCA

Криптовалютна біржа OKX оголосила про те, що вона стала однією з перших компаній, яка отримала ліцензію MiCA та дозвіл на надання своїх послуг по всій Європі

Отримавши дозвіл, OKX зможе надавати регульовані, локалізовані криптовалютні продукти та послуги більш ніж 400 мільйонам європейців, які проживають у 28 країнах-членах Європейської економічної зони (ЄЕЗ), через свій хаб на Мальті.

Ця новина з’явилася всього через кілька тижнів після того, як OKX стала однією з перших бірж віртуальних фінансових активів (VFA), яка отримала попередню авторизацію в рамках нормативної бази Європейського Союзу MiCA. У той час компанія мала намір використовувати механізми паспортизації MiCA для розширення своїх послуг з Мальти до всіх країн-членів ЄЕЗ. Завдяки цій системі компанії, зареєстровані в одній юрисдикції ЄС, могли працювати в усьому регіоні в рамках єдиної регуляторної бази. Це було зроблено з метою спрощення доступу до торгівлі цифровими активами та інвестицій для приватних осіб і компаній в Європі.

Клієнти, що знаходяться в ЄЕЗ, тепер можуть скористатися безпечною і прозорою інфраструктурою OKX, включаючи позабіржову торгівлю, спот-торгівлю і торгівлю через ботів, для більш ніж 240 криптовалютних токенів на 300 торгових парах і більш ніж 60 торгових парах на основі євро.

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Крім того, користувачі можуть вносити і виводити євро за допомогою банківських переказів без будь-яких витрат. У той же час, OKX зазначає, що має намір забезпечити оптимізований користувальницький досвід шляхом надання додатків і вебплатформ місцевими мовами, опцій відображення місцевої валюти, підтримки клієнтів місцевою мовою і різноманітних місцевих способів оплати. Крім того, компанія планує пропонувати продукти, адаптовані до регіональних уподобань, потреб і запитів, спрощений інтерфейс для початківців і повнофункціональні продукти для більш досвідчених користувачів.

Коментуючи цю новину, представники OKX підкреслили, що отримання ліцензії MiCA і права паспортизації підкреслює прагнення їхньої компанії забезпечити клієнтів безпечними, прозорими і локалізованими криптовалютними послугами по всьому ЄЕЗ. Завдяки підтримці місцевих мов, валют і способів оплати компанія планує зробити криптовалютну торгівлю більш доступною для приватних осіб.

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Джерело: The Paypers.