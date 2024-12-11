Багато країн ЄС ще не готові до запровадження MiCA

Деякі країни-члени ЄС ще не адаптували місцеве законодавство для впровадження закону Європейського Союзу «Про ринки криптоактивів» (MiCA) до кінця року

Щоб регламент запрацював, країни ЄС мають адаптувати місцеве законодавство до MiCA. За даними Асоціації електронних грошей, деякі держави, зокрема Бельгія, Італія, Польща, Португалія, Люксембург і Румунія, ще не готові. Торгові асоціації криптоіндустрії вважають, що цей стан ігнорується Єврокомісією та ESMA, які наполягають на впровадженні регламенту до кінця року, навіть якщо країни не встигнуть.

«Імплементація MiCA в національне законодавство йде не так, як потрібно», — сказав Роберт Копіч, співзасновник Blockchain for Europe, брюссельської організації, до складу правління якої входять керівники Coinbase (COIN), Binance, Ripple і Ava Labs.

Впровадження MiCA, що став законом торік, відбувається у два етапи. У червні емітенти стейблкоїнів мали отримати дозвіл на роботу.

Грудневий дедлайн стосується постачальників послуг з криптоактивами (CASP) — бірж, провайдерів гаманців і кастодіанів. Ці фірми мають бути зареєстровані в одній із країн ЄС, щоб отримати ліцензію MiCA, яка дозволяє працювати по всьому блоку.

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За даними криптоасоціацій, ключовою проблемою для національних регуляторів (NCA) став короткий проміжок між жовтневим завершенням розробки технічних стандартів і кінцевим терміном. Це дало лише два місяці для вирішення бюрократичних та організаційних складнощів.

«Під таким тиском часу відповідальному NCA буде дуже складно належним чином управляти CASP, що має вирішальне значення для запуску ефективного нагляду, заснованого на добре налагоджених регуляторних відносинах», — йдеться в листі, надісланому ESMA минулого місяця. Лист був підписаний Blockchain for Europe, Європейською криптовалютною ініціативою, Асоціацією електронних грошей та Міжнародною асоціацією довірених блокчейн-застосунків.

Торгові групи запропонували шестимісячний період «бездіяльності», щоб фірми без дозволу не зазнавали санкцій, продовжуючи роботу.

ESMA наразі відхилило цю пропозицію, але питання дедлайну MiCA розглянуть 11 грудня. За даними джерела, хоча відтермінування небажане, ESMA може запропонувати «рекомендації» щодо термінів.

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Копіч із Blockchain for Europe зазначив, що через відставання в реєстрації деякі фірми можуть змушені зупинити крипто-операції.

«Якщо у вас немає ліцензії до певної дати, вам доведеться фактично припинити надання послуг в Європі, — сказав Копіч. — Уявіть, що це означає. Дуже погано для бізнесу, і користувачі будуть засмучені. І це не виставляє ЄС у хорошому світлі».

Копіч назвав Ірландію, Португалію, Польщу та Іспанію країнами, які намагаються вкластися у встановлений термін. Ще троє людей, які побажали залишитися невідомими, погодилися з ним, а також згадали Італію, Мальту, Кіпр, Литву та Бельгію.

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За матеріалами: CoinDesk.