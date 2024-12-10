2 криптовалюти з сильним сигналом для купівлі цього тижня

Ринок криптовалют продовжує демонструвати свою динамічність і волатильність, привертаючи увагу трейдерів та інвесторів, які орієнтуються на мінливі тенденції та нові можливості

Капіталізація світового крипторинку за добу знизилася майже на 2% до $3,48 трлн, переважає «ведмежий» імпульс, а Біткоїн (BTC) та основні альткоїни зазнають падіння. Проте, на тлі консолідації ринку, деякі альткоїни не падають, підтримувані потужним імпульсом і сильними технічними показниками.

Середній тижневий індекс відносної сили (RSI) наразі знаходиться на рівні 61,73, що відображає нейтральний прогноз, тоді як 24-годинний RSI піднявся до 62,13, сигналізуючи про відновлення оптимізму щодо короткострокових можливостей.

На цьому тлі деякі альткоїни виділяються, демонструючи переконливі позиції для купівлі, попри виклики ринку. Водночас хоча ці криптовалюти демонструють сильний імпульс і надійну технічну підтримку, важливо визнати, що короткострокові ринкові коливання можуть вплинути на їхні траєкторії.

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Dogecoin (DOGE)

DOGE наразі демонструє сильні сигнали до покупки по ключовим технічним індикаторам, представляючи привабливу можливість для трейдерів та інвесторів.

Dogecoin залишається в зоні бичачого імпульсу, сигналізуючи про силу, не входячи на територію перекупленості. Криптовалюта зазнала 24-годинного падіння ціни на 4,8%, торгуючись на рівні $0,4105, що відображає скоріше здорову корекцію, ніж розворот тренду.

Це падіння є привабливою точкою входу для тих, хто хоче заробити на потенційному висхідному русі. Крім того, тижневий RSI на рівні 83,56 демонструє стійкий купівельний інтерес протягом тривалого періоду часу, що свідчить про сильну впевненість ринку.

Історично індекс DOGE демонстрував різкі відскоки після подібних консолідацій, а його технічні індикатори вказують на потенціал для ще одного ралі.

При цьому осцилятори залишаються нейтральними, сигналізуючи про стабільність і відсутність ведмежого тиску. Середній напрямлений індекс (ADX) ще більше підтверджує силу поточного спрямованого тренду DOGE.

Завдяки поєднанню бичачих рівнів RSI, підтримуючих ковзних середніх і сприятливої ринкової структури, DOGE пропонує високу ймовірність для трейдерів та інвесторів, які прагнуть отримати коротко- і середньострокові прибутки.

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Enjin Coin (ENJ)

ENJ також демонструє сильні можливості для покупки, підтримувані міцним технічним фундаментом і сприятливою динамікою ринку.

З 24-годинним RSI 64,46, ENJ перевершує середньоринковий RSI 62,13, що вказує на стійкий бичачий імпульс, залишаючись при цьому нижче порогу перекупленості 70. Це свідчить про потенціал для подальшого висхідного руху, що робить ENJ привабливою перспективою в поточному ринковому середовищі.

Технічний прогноз ще більше підкріплюється 11 з 14 індикаторів ковзних середніх, які сигналізують «купувати». Ключові ковзні середні, такі як 50-денна, 100-денна та 200-денна, знаходяться значно нижче поточної ціни ENJ на рівні $0,2807, надаючи надійну підтримку та підкреслюючи послідовний висхідний імпульс на коротко-, середньо- та довгострокових часових інтервалах.

Хоча за останні 24 години ціна ENJ знизилась на 14%, ця корекція є переконливою точкою входу для тих, хто прагне заробити на наступному потенційному відскоку. За корекціями такого характеру часто слідує висхідний рух, особливо якщо вони підтримуються сильними технічними показниками.

Тим часом осцилятори залишаються нейтральними, сигналізуючи про стабільність ринку і відсутність значного ведмежого тиску. Короткострокові індикатори імпульсу, включаючи MACD, також демонструють м’які ведмежі сигнали, які вимагають пильного моніторингу.

Однак, ширші технічні рамки сильно сприяють продовженню бичачого руху, позиціонуючи ENJ як актив зі значним потенціалом для середньо- і довгострокового зростання.

Нагадаємо, у листопаді обсяг торгівлі криптовалютами піднявся до історичного максимуму: вперше на централізованих спотових і деривативних біржах з рук в руки перейшло понад $10 трлн цифрових активів.

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За матеріалами Finbold