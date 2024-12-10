Ціна Біткоїна обвалилась до $95 000: що відбувається з крипторинком

Біткоїн (BTC) раптово опустився до $95 000, що призвело до загального падіння криптовалютного ринку, зокрема великих альткоїнів та мемкоїнів

Сьогодні на ринку криптовалют спостерігається різке падіння цін. Ціна Біткоїна (BTC) опустилася відчутно нижче $100 000 доларів. Основні альткоїни, такі як Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL) та Binance Coin (BNB), впали до тижневих мінімумів. Падіння ринку призвело до ліквідацій на суму $1,46 млрд за останні 24 години.

Світова капіталізація крипторинку знизилась майже на 4% та склала $3,45 трлн. Попри падіння, обсяги криптовалютних торгів зросли на 88%, досягнувши $340 млрд. Індекс страху та жадібності змістився до 76, що вказує на жадібність порівняно з попереднім станом надзвичайної жадібності.

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Ціна Біткоїна сьогодні

BTC на момент написання новини торгується на рівні $97 740, що відображає майже 1% зниження за останню добу. 24-годинний максимум становив $100 358, а мінімум — $95 042. Ринкова капіталізація криптовалюти становить $1,93 трлн, а добовий обсяг торгів — $114 млрд. Домінування біткоїна на ринку залишилося сильним — 55,79%.

Ціна Ethereum сьогодні

Наразі ціна ETH становить $3 759, що на 3,2% нижче в порівнянні з попереднім днем. 24-годинний діапазон цін на Ethereum становив від $3 523 до $3 954. Ринкова капіталізація Ethereum становить $452 млрд, 24-годинний обсяг торгів — $63 млрд.

Ціна XRP сьогодні

XRP торгується на рівні $2,24, що свідчить про різке падіння майже на 8% за останню добу. Ринкова капіталізація становить $127 млрд, при значному добовому обсязі торгів у $21 млрд. 24-годинний мінімум і максимум XRP склали $2,08 і $2,49, що свідчить про триваючу волатильність на ринку криптовалют сьогодні.

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Ціна Solana сьогодні

SOL зараз коштує на рівні $217, показавши падіння на 4,5% за добу. За останні 24 години актив торгувався в межах діапазону від $209 до $232. Ринкова капіталізація криптовалюти становить $103 млрд, а 24-годинний обсяг торгів — $9,6 млрд. Наразі SOL посідає 5-те місце за ринковою капіталізацією.

Ціна мемкоїнів сьогодні

У секторі мемкоїнів спостерігається різке падіння цін, що відображає ведмежий тренд на ринку криптовалют. Dogecoin (DOGE) впав на 5,3% і зараз торгується на рівні $0,4132, з 24-годинним максимумом в $0,454. Аналогічно, Shiba Inu (SHIB) впав на 10%, і його ціна зараз становить $0.00002724.

Інші популярні мемкоїни, включаючи PEPE, WIF і BONK, також зазнали втрат від 15% до 25%. Значний спад підкреслює підвищену волатильність у секторі мемкоїнів, оскільки ринкові настрої залишаються слабкими.

Нагадаємо, у листопаді обсяг торгівлі криптовалютами піднявся до історичного максимуму: вперше на централізованих спотових і деривативних біржах з рук в руки перейшло понад $10 трлн цифрових активів.

Сукупний обсяг подвоївся минулого місяця, згідно з даними CCData. Крипторинки різко зросли на тлі оптимізму щодо більш сприятливого регуляторного середовища для галузі за новообраної адміністрації Трампа.

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За матеріалами CoinGape, CoinMarketMap