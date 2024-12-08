Керівник Coinbase назвав найефективнішу криптовалюту за 12 років

Браян Армстронг наголосив на необхідності створення стратегічного резерву біткоїнів для кожного уряду у світі

Генеральний директор криптобіржі Coinbase Браян Армстронг назвав Біткоїн найбільш ефективним активом за останні 12 років. Таку думку він висловив у своєму дописі на сторінці в X (Twitter).

Він наочно пояснив ефективність флагманської криптовалюти на прикладі інвестування $100 або ж їхнього зберігання «під матрацом».

«Якби ви купили 100 BTC на момент заснування Coinbase у червні 2012 року, то зараз вони коштують близько $1,5 млн. Якби ви зберегли ці $100, то сьогодні змогли б придбати товарів лише на суму близько $73», — написав Армстронг.

Також CEO криптобіржі зазначив, що на сьогодні кожному уряду варто створити стратегічний резерв біткоїнів. Особливо це стосується країн, які прагнуть застрахуватись від інфляції.

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Нагадаємо, з січня ціна Біткоїна зросла на 126% і 5 грудня перетнула позначку в $100 000 завдяки попиту на біржові індексні фонди, квітневому халвінгу та перемозі Дональда Трампа на виборах у США.

Біткоїн також встановив новий історичний максимум в $103 679 о 3:08 ранку за Гринвічем — приблизно через 90 хвилин після перевищення позначки в $100 000. За рік чистий приплив коштів від спотових біржових фондів, що торгують біткоїнами в США, перевищив $31 млрд, а також збільшилася пропозиція після четвертого халвінгу Біткоїна в квітні.

Досягнувши $100 000, ринкова капіталізація Біткоїна також досягла нового максимуму, вперше в історії сягнувши $2 трлн.

Також ми писали, що Україна потрапила до топ-5 країн, які володіють найбільшою кількістю біткоїнів. Станом на липень 2024 року уряди країн світу спільно контролюють близько 2,2% загальної пропозиції біткоїнів. На відміну від приватних інвесторів та корпорацій, більшість урядів не беруть активної участі в регулярній купівлі або продажу біткоїнів.

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