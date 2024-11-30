Що буде з Біткоїном у 2025 році

За прогнозами аналітиків, слабкість долара США та зростання грошової маси можуть сприяти бичачому ралі Біткоїна наступного року

Ціна Біткоїна зросла на понад 58% з травня, коли грошова маса М2 (оцінка всіх готівкових коштів і короткострокових банківських депозитів у США) стала позитивною в річному вимірі вперше з листопада 2023 року.

Перша криптовалюта лише на 200 доларів (або 0,2%) не дотягнула 22 листопада до історичного максимуму в $100 000. Після чого відбулася корекція більш ніж 7%, яка, на думку деяких аналітиків, може призвести до падіння Біткоїна до 30%.

Однак, за словами Джеймі Коутса, головного криптоаналітика Real Vision, зростання глобальної грошової маси та потенційний розворот цін в індексі долара США (DXY) підготують ралі BTC у 2025 році. Раніше Коутс називав грошову масу М2 ключем до наступного ралі Біткоїна через її історичну кореляцію з ціною цифрового активу.

На початку травня грошова маса М2 стала позитивною в річному обчисленні вперше з листопада 2023 року. Це спонукало інвесторів почати шукати хеджування від інфляції, такі як Біткоїн, який злетів на 58% з моменту зміни грошової маси на позитивну.

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Як Біткоїн може подолати позначку $132 000 у 2025 році

Флагманська криптовалюта також може отримати вигоду від зростання глобальної пропозиції M2, яка, за прогнозами, збільшиться завдяки вливанням ліквідності з боку Федеральної резервної системи (ФРС) США.

Через проблеми з ліквідністю ФРС може збільшити глобальну грошову масу до понад $127 трлн протягом 2025 року, порівняно з нинішніми $107 трлн, що означає потенційне зростання на 18%.

Зростання грошової маси може призвести до зростання ціни Біткоїна до понад $132 000 протягом наступного року, прогнозує Коутс. Однак він зазначив, що індекс DXY зараз знаходиться на значному рівні опору, і потенційний прорив вище «не буде хорошим для ризикових активів».

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Перемога Трампа також стимулюватиме ралі Біткоїна у 2025 році

Слабкість долара США — не єдиний важливий фактор, що впливає на ціну Біткоїна, яка значно зросла після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США. Перемога Трампа підняла нову хвилю апетиту до ризику, що, як очікується, сприятиме криптовалютному ралі 2025 року.

«Ми очікуємо, що всі криптовалюти продовжать досягати нових максимумів в новому році, як тільки адміністрація Трампа прийде до влади і галузь отримає вигоду від все більш сприятливого регуляторного середовища», — впевнені аналітики Bitfinex.

Експерти додали, що BTC також може виграти від продовження купівлі біткоїнів компанією MicroStrategy після останнього залучення $3 млрд, які будуть використані для придбання ще більшої кількості активу.

Тим часом Біткоїн наближається до мільйона щоденних активних адрес вперше з 2019 року. І це є ще одним позитивним знаком для першої криптовалюти, який може сприяти подальшому зростанню її популярності.

Раніше ми писали, скільки публічних компаній у світі володіють біткоїнами. Вкрай малий відсоток публічних компаній мають у своєму розпорядженні Біткоїн, оскільки фактор у вигляді припливу інституційної ліквідності ще не матеріалізувався повною мірою.

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За матеріалами Cointelegraph