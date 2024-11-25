Роберт Кійосакі поділився новим приголомшливим прогнозом щодо Біткоїна

Роберт Кійосакі зробив ще один приголомшливий прогноз щодо Біткоїна для мільйонів своїх підписників у соціальних мережах

Роберт Кійосакі, автор книги «Багатий тато, бідний тато», поділився зі своїми 2,6 мільйонами підписників ще одним дивовижним прогнозом цін. Цього разу він стверджує, що штучний інтелект (ШІ) спрогнозував, що ціна Біткоїна може злетіти до рівня $500 000 у 2025 році. Кійосакі не уточнив, яку саме велику мовну модель (LLM) він використовував для цього ультрабичачого прогнозу.

Нагадаємо, що на початку цього місяця Кійосакі заявив, що припинить купувати Біткоїн при ціні $100 000. Пізніше він підтримав прогноз Майкла Сейлора про ціну в $13 млн за BTC. Він також пророкував, що Біткоїн досягне рівня $350 000 на початку серпня цього року.

Минулого тижня Кійосакі підтримав боса MicroStrategy на тлі зростання занепокоєння щодо стійкості його біткоїн-стратегії. Фінансовий оглядач заявив, що він насправді слідує інвестиційному плану Сейлора (очевидно, не в доларовому еквіваленті, як у мільярдера).

Примітно, що і Кійосакі, і Сейлор — колишні скептики Біткоїна, які перетворилися на гучних промоутерів провідної криптовалюти. Наразі Біткоїн торгується на рівні $98 120 після нещодавніх втрат. У неділю криптовалюта зазнала незначної корекції після того, як не змогла перевищити бажаний рівень у $100 000.

Зауважимо, що прогнози, зроблені автором однієї з найвідоміших книг про особисті фінанси, мають тенденцію бути неправдоподібними. Тому їх слід сприймати з великою часткою скептицизму.

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За матеріалами U.Today