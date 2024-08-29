На людство чекає найбільший фінансовий крах в історії — Кійосакі

Продовжуючи попереджати про майбутню економічну кризу, яка, на його думку, охопить США і весь світ, відомий інвестор, підприємець і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато — бідний тато» Роберт Кійосакі виступив з черговим зловісним попередженням

Зокрема, Кійосакі обговорив нинішній політичний клімат у США, стверджуючи, що слід стежити за тим, що роблять політики, «а не за тим, що вони говорять», оскільки «дії говорять голосніше, ніж слова», і підкреслив, що «ми всі переживаємо критичні фінансові часи».

Так сталося, що нещодавній пост Кійосакі збігається з його загальними поглядами. Особливо з тим, що наближається фінансовий крах, що фіатні гроші, особливо долар США, повністю втратять свою цінність, і що єдиний спосіб зберегти своє багатство — це інвестувати в альтернативні активи, такі як золото, срібло і Біткоїн (BTC).

Крім того, автор книги «Багатий тато — бідний тато» інвестує в літієві шахти та вуглецеві кредити, а також в інші криптовалюти, окрім флагмана децентралізованих фінансів (DeFi), зокрема в Ethereum (ETH) та Solana (SOL), які він рекомендує вже давно.

Він припустив, що найбільший крах в історії неминучий на основі графіків технічного аналізу (ТА), включаючи акції, нерухомість, сировинні товари та криптовалюти, але також і те, що настане час для дешевої покупки його улюблених активів.

Цікаве по темі: Роберт Кійосакі заявив, що борги США зростають на трильйон доларів кожні 100 днів

З іншого боку, він є суворим противником біржових фондів (ETF), в тому числі пов’язаних з біткоїнами, оскільки вважає за краще «триматися якомога далі від фінансових продуктів Волл-стріт», покладаючи відповідальність за потенційні помилки на себе.

«Відбір моїх власних цінних паперів вимагає від мене бути розумнішим, ніж більшість покупців ETF. Це те, що найкраще для мене. Якщо я зазнаю невдачі, мені не буде кого звинувачувати, окрім себе», — зазначив Кійосакі.

Він також рекомендував безперервно вчитися, тримати поруч успішних людей, які підтримують його, а також зосередитися на самовдосконаленні та впевненості, а також створювати пасивні потоки доходу.

Нагадаємо, що продовжуючи попереджати про загальнонаціональну кризу, яка, на його думку, ось-ось охопить Сполучені Штати, Роберт Кійосакі передбачив, що крах почнеться в Каліфорнії з низки причин, а потім пошириться на решту країни.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Роберт Кійосакі заявляє, що його борг перевищує $1 млрд

Роберт Кійосакі поділився порадами про те, як досягти фінансової величі

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 на початку 2024 за прикладом Кійосакі

За матеріалами: Finbold.