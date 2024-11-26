Сатоші Накамото постійно виводить гроші з ранніх біткоїн-гаманців

Дослідники висунули нову теорію про Сатоші Накамото, згідно з якою творець Біткоїна ніколи не припиняв своєї діяльності, і з 2019 року стратегічно виводив кошти з ранніх біткоїн-гаманців

У повідомленні від 19 листопада дослідницька компанія BTCparser заявила, що існує безліч адрес біткоїн-гаманців, створених у 2010 році, на кожному з яких було по 50 біткоїнів. Ці BTC ніколи не переводилися до першого «пробудження» кита в листопаді 2019 року, якого вони назвали «мегакитом 2010».

Теорія BTCparser припускає, що власником цих гаманців є Накамото, який повільно продає свої запаси, а гаманці 2009 року навмисно не чіпає, щоб не привертати до себе уваги.

«Це змушує мене підозрювати, що загадковий мегакит 2010 року може бути насправді Сатоші. Проте, це залишається теорією, а не висновком», — додає BTCparser.

Якщо Сатоші має доступ до скарбниці монет 2010 року, то нема потреби чіпати гаманці 2009 року. Використання цих пізніших монет дозволяє уникнути привернення уваги до оригінальної схованки, зберігаючи анонімність і знижуючи ризик розкриття особи Сатоші.

Як були виведені кошти

Кошти були об’єднані на одній адресі P2SH, яка зазвичай використовується як ескроу, а потім відправлені на кілька адрес bech32 — тип адрес, що пропонує низьку комісію за транзакції та ефективне використання блокчейн-простору.

Вперше біткоїни на суму $5 млн з цих адрес було продано в листопаді 2019 року, другий і третій продажі в діапазоні $6-8 млн і $11-13 млн відбулися в березні та жовтні 2020 року. Четвертий продаж — на суму $176 млн — відбувся 10 днів тому, 15 листопада.

«Зростання обсягів продажів узгоджується зі зростанням вартості Біткоїна, що свідчить про те, що цей кит виводить гроші стратегічно».

BTCparser вважає, що Coinbase, криптовалютна біржа, на якій були розміщені ці монети, ймовірно, знає більше про особу чи організацію, яка стоїть за цими транзакціями, якщо тільки кит не діє через посередників.

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За матеріалами cointelegraph.com