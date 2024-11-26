close-btn
PaySpaceMagazine

Сатоші Накамото постійно виводить гроші з ранніх біткоїн-гаманців

26.11.2024 13:40
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Дослідники висунули нову теорію про Сатоші Накамото, згідно з якою творець Біткоїна ніколи не припиняв своєї діяльності, і з 2019 року стратегічно виводив кошти з ранніх біткоїн-гаманців

Сатоші Накамото постійно виводить гроші з ранніх біткоїн-гаманців

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com, freepik.com

У повідомленні від 19 листопада дослідницька компанія BTCparser заявила, що існує безліч адрес біткоїн-гаманців, створених у 2010 році, на кожному з яких було по 50 біткоїнів. Ці BTC ніколи не переводилися до першого «пробудження» кита в листопаді 2019 року, якого вони назвали «мегакитом 2010».

Теорія BTCparser припускає, що власником цих гаманців є Накамото, який повільно продає свої запаси, а гаманці 2009 року навмисно не чіпає, щоб не привертати до себе уваги.

«Це змушує мене підозрювати, що загадковий мегакит 2010 року може бути насправді Сатоші. Проте, це залишається теорією, а не висновком», — додає BTCparser.

Якщо Сатоші має доступ до скарбниці монет 2010 року, то нема потреби чіпати гаманці 2009 року. Використання цих пізніших монет дозволяє уникнути привернення уваги до оригінальної схованки, зберігаючи анонімність і знижуючи ризик розкриття особи Сатоші.

Як були виведені кошти

Кошти були об’єднані на одній адресі P2SH, яка зазвичай використовується як ескроу, а потім відправлені на кілька адрес bech32 — тип адрес, що пропонує низьку комісію за транзакції та ефективне використання блокчейн-простору.

Вперше біткоїни на суму $5 млн з цих адрес було продано в листопаді 2019 року, другий і третій продажі в діапазоні $6-8 млн і $11-13 млн відбулися в березні та жовтні 2020 року. Четвертий продаж — на суму $176 млн — відбувся 10 днів тому, 15 листопада.

«Зростання обсягів продажів узгоджується зі зростанням вартості Біткоїна, що свідчить про те, що цей кит виводить гроші стратегічно».

BTCparser вважає, що Coinbase, криптовалютна біржа, на якій були розміщені ці монети, ймовірно, знає більше про особу чи організацію, яка стоїть за цими транзакціями, якщо тільки кит не діє через посередників.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами cointelegraph.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
MicroStrategy придбала рекордну кількість біткоїнів 26.11.2024

MicroStrategy придбала рекордну кількість біткоїнів
Ціна Біткоїна впала нижче $93 000: причини 26.11.2024

Ціна Біткоїна впала нижче $93 000: причини
Роберт Кійосакі поділився новим приголомшливим прогнозом щодо Біткоїна 25.11.2024

Роберт Кійосакі поділився новим приголомшливим прогнозом щодо Біткоїна
Ончейн-індикатор встановив максимальну ціну поточного циклу Біткоїна 25.11.2024

Ончейн-індикатор встановив максимальну ціну поточного циклу Біткоїна
Засновник Біткоїна Сатоші Накамото піднявся у рейтингу найбагатших людей світу 22.11.2024

Засновник Біткоїна Сатоші Накамото піднявся у рейтингу найбагатших людей світу
Біткоїн наближається до $98 000: всього за 2% до шестизначної позначки 21.11.2024

Біткоїн наближається до $98 000: всього за 2% до шестизначної позначки
Вибір редакції
Всі
Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників
ТОП статей 26.11.2024

Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників

 PaySpace Magazine Awards 2024: останній день прийому заявок
ТОП статей 26.11.2024

PaySpace Magazine Awards 2024: останній день прийому заявок
Останні новини
Сьогодні  17:40

З нових iPhone повністю зникнуть SIM-карти

 Сьогодні  17:00

Neuralink тестує мозковий чип, який керуватиме роботизованою рукою

 Сьогодні  16:52

Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників

 Сьогодні  16:20

Через застосунок Резерв+ можна буде сплачувати штрафи

 Сьогодні  15:40

В Україні запустили Єдиний державний реєстр домашніх тварин

 Сьогодні  15:08

Sense Bank приєднався до послуги е-Підприємець

 Сьогодні  15:00

Трейдери продовжують грати на «гарячих альткоїнах»: які монети в тренді

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber