Біткоїн на найбільш перепроданих рівнях за всю історію — аналітик

За словами відомого криптотрейдера та аналітика Міхаеля ван де Поппе, за ключовими ончейн-індикаторами Біткоїн зараз демонструє найвищий в історії рівень перепроданості

У дописі в X (колишньому Twitter) 27 листопада ван де Поппе наголосив, що індикатор Bitcoin MVRV Z-Score (ковзне значення за два роки) впав до «найнижчого рівня за всю історію спостережень», що свідчить: за ончейн-метриками Біткоїн може торгуватися значно нижче своєї справедливої вартості.

MVRV Z-Score показує, наскільки ринкова ціна Біткоїна відхиляється від його реалізованої вартості, допомагаючи визначити, чи актив є недооціненим або перегрітим. Історично найглибші падіння цього показника збігалися з ключовими ринковими низинами — як у грудні 2018 року біля $3 200, так і під час обвалу, спричиненого FTX, наприкінці 2022 року, коли BTC падав нижче $16 000, а згодом перейшов до одного з найсильніших річних відновлень.

«Біткоїн знаходиться на найнижчому рівні перепроданості в історії. Проте, люди хотіли купувати на рівні $120 тис., а зараз готові купувати за $60 тис. Ринки ніколи не змінюються. Однак шанси на те, що цей ринок відновиться так само швидко, як це траплялося раніше, значно вищі, якщо подивитися на загальні дані», — написав аналітик.

#Bitcoin is at the most oversold levels in history. Yet, people wanted to buy at these levels at $120K and are now looking to buy at $60K. Never change the markets, however, the chances of this market to recover as fast as they do, are significantly larger when you look at the… pic.twitter.com/k3X0EHskZu — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) November 27, 2025

Коментарі експерта пролунали на тлі того, що ціна Біткоїна відновилася вище $91 500. Криптовалюта намагається стабілізуватися після 30-денного зниження на 19,78%, тоді як протягом останніх 24 годин до її ринкової капіталізації додалося майже $100 млрд.

Як показує історія, періоди, коли MVRV Z-Score досягає екстремальних мінімумів, часто передують сильним середньостроковим відновленням. Хоч індикатор і не дає точних сигналів часу входу, він зазвичай позначає зони накопичення для довгострокових інвесторів.

Раніше ми писали, що оптимізм інвесторів щодо дедалі м’якшої риторики Федеральної резервної системи створює сприятливіші умови для ризикових активів. Ринки очікують, що грудневе засідання FOMC може натякнути на строки зниження ставок, що підтримує ліквідні активи на кшталт Біткоїна. Це особливо важливо з огляду на підвищену чутливість крипторинку до монетарної політики та зростання інституційної участі.

Ончейн-дані підтверджують, що великі гравці використали недавнє просідання як нагоду для купівлі. За тиждень вони накопичили близько 30 000 біткоїнів загальною вартістю приблизно $2,7 млрд, попри ослаблення цінового імпульсу. Історично накопичення китів під час слабкості ринку часто було раннім сигналом стабілізації тренду або навіть його розвороту.

За матеріалами finbold.com.