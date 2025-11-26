XRP демонструє сигнал можливого зростання до $7

Після того як XRP утвердився вище зони підтримки на рівні $2, технічна картина вказує на потенційний рух у бік нового максимуму на рівні $7

Такий прогноз з’явився лише через кілька днів після одного з найбільших розпродажів цього року, коли ціна XRP короткочасно опускалася нижче $2, але покупці оперативно відновили контроль на тлі відновлення ширшого ринку.

Аналітик Алі Мартінес звернув увагу, що XRP формує прямокутний висхідний розширювальний клин — патерн, який часто передує масштабним проривам, якщо ціна утримує нижню межу.

Він зазначив, що токен залишається трохи вище ключової підтримки $2, яка багато років виступає основою його довгострокової структури.

Згідно з прогнозом на початок 2026 року, XRP може відскочити від цієї зони та поступово рухатися до верхньої межі клина поблизу $4,50 — першого значущого рівня опору. Якщо актив зможе подолати цей бар’єр, повна цільова амплітуда патерну вказує на можливість руху вище $7.

Поточна формація XRP супроводжується зростанням волатильності в межах розширювальної структури, що зазвичай сигналізує про накопичення імпульсу перед вирішним рухом. Наразі увага ринку зосереджена на тому, чи вдасться токену втримати рівень $2. Саме від цього залежить реалізація всього висхідного сценарію.

Ціна у $7 відповідала б ринковій капіталізації близько $440 млрд, що розмістило б XRP одразу за Біткоїном.

Зростання купівельного тиску

За останню добу XRP справді посилив висхідний імпульс: капіталізація активу перевищила $135 млрд, що означає приплив близько $11 млрд за день.

Окрім загального пожвавлення крипторинку, додатковий імпульс надали нові біржові фонди орієнтовані на XRP. Franklin Templeton запустила ETF XRPZ, а Grayscale — GXRP на NYSE Arca, відкривши регульований доступ для американських інституційних інвесторів.

Запуски спричинили різке перетікання капіталу в XRP на тлі масштабних відпливів з інших криптоактивів. Franklin Templeton також посилила інтерес, тимчасово скасувавши комісії на перші $5 млрд активів XRPZ до травня 2026 року, що підтримало ліквідність на старті та привернуло увагу професійних учасників ринку.

Технічний аналіз XRP

Станом на момент написання XRP торгувався на рівні $2,17. За останню добу ціна знизилася на 1,09%, тоді як за тиждень демонструє зростання приблизно 1,76%.

Попри ці змішані рухи, прості ковзні середні й далі вказують на переважно ведмежу картину: 50-денна SMA перебуває на рівні близько $2,40, а 200-денна — близько $2,63, обидві вище поточної ціни. Це свідчить про збереження тиску, оскільки XRP торгується нижче ключових довгострокових індикаторів.

14-денний RSI на рівні близько 49–51 підтверджує нейтрально-ведмежий настрій. Індикатор перебуває недалеко від зони перепроданості, але ще не на рівнях, які зазвичай провокують різкий відскок, тож імпульс лишається стриманим, а ринок — у режимі очікування каталізатора.

