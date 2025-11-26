close-btn
BlackRock продає більше Біткоїна попри відновлення крипторинку

26.11.2025 16:20
Микола Деркач

Спотовий Біткоїн-ETF BlackRock — IBIT — продовжив фіксувати чисті відпливи цього тижня. Це свідчить про стале фіксування прибутку навіть тоді, коли Біткоїн (BTC) та загальний крипторинок демонструє короткострокове відновлення

Фото: freepik.com

Останні дані про припливи та відпливи ETF показують, що IBIT втратив $149,1 млн 24 листопада. Наступного дня фонд зафіксував додатковий приплив $83 млн. За два дні це залишило IBIT із чистим тижневим відпливом понад $66 млн.

Ця динаміка означає помітний зсув для IBIT, який був лідером за припливами серед американських спотових Біткоїн-ETF. Зараз фонд, схоже, проходить період скорочення позицій: кілька великих інвесторів виводять капітал або фіксують прибуток на тлі відновлення Біткоїна до рівня близько $88 000.

Розрив між ціновою динамікою та потоками привертає увагу. Біткоїн відскочив від локальних мінімумів поблизу $80 000 та намагається повернутися до зони $90 000. Водночас короткострокова поведінка інвесторів усередині IBIT свідчить про обережність.

Аналітики часто розглядають потоки BlackRock як індикатор настроїв інституційних інвесторів. Негативні значення у найбільшого гравця ринку зазвичай сигналізують про більш оборонну позицію навіть на тлі сили ринку.

Читайте також: Klarna запускає власний стейблкоїн — KlarnaUSD

Змішані потоки Біткоїн-ETF

Інші ETF у цей самий період продемонстрували змішану картину. FBTC від Fidelity зафіксував суттєвий приплив $170,8 млн, що компенсувало відпливи з ARKB від ARK та BITB від Bitwise. Це свідчить про те, що інвестори продовжують вкладати у Біткоїн, але стають вибагливішими щодо того, в які саме фонди спрямовувати капітал.

Поточні відпливи з IBIT можуть відображати ширший перерозподіл всередині інституційного ринку, а не втрату впевненості в Біткоїні як такому. Великі інвестори часто здійснюють ребалансування на ключових цінових рівнях, особливо після стрімкого зростання котирувань.

Якщо IBIT і надалі фіксуватиме відпливи на тлі зростання Біткоїна, це може свідчити про ранню стадію фази розподілу або паузу перед тим, як великі інституції знову набиратимуть позиції за нижчих рівнів.

На момент написання матеріалу Біткоїн торгувався на рівні $87 608, втративши близько 0,3% за останні 24 години. На тижневому графіку BTC знизився на 3,6%.

За матеріалами: finbold.com.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
