Klarna запускає власний стейблкоїн — KlarnaUSD

Глобальний цифровий банк та провайдер гнучких платежів Klarna оголосив про запуск власного стейблкоїна KlarnaUSD — першого цифрового активу компанії

Це помітна зміна для банку, генеральний директор якого раніше критично ставився до криптовалют. За оцінками McKinsey, річний обсяг операцій зі стейблкоїнами вже перевищує $27 трлн, і цей сектор швидко наближається до масштабів традиційних платіжних мереж.

Klarna стала першим банком, який випустив стейблкоїн на Tempo — новому блокчейні для платежів, розробленому Stripe та Paradigm. Компанія розглядає можливість використання стейблкоїнів для зниження витрат на міжнародні операції, які зараз приносять учасникам ринку близько $120 млрд комісій щороку.

Генеральний директор Klarna Себастіан Сіеміатковскі заявив, що завдяки масштабам компанії та інфраструктурі Tempo платежі можуть стати швидшими й дешевшими. Він також зазначив, що технології у сфері криптоактивів уже достатньо розвинені, щоб підтримувати масові платіжні сервіси.

KlarnaUSD працює на платформі Open Issuance від Bridge, компанії Stripe. У 2026 році актив планують запустити в основній мережі Tempo. Наразі він доступний лише у тестовій мережі та не перебуває в публічному обігу, що дозволяє компанії проводити технічні випробування перед запуском.

Klarna повідомила, що це перший з її відкритих криптопроєктів.

KlarnaUSD поки що недоступний користувачам і не торгується. Подальші оновлення будуть опубліковані на сайті Klarna та її офіційних каналах.

Компаіня також випустила стандартне попередження щодо прогнозних заяв — результати можуть відрізнятися від очікуваних через регуляторні, ринкові та фінансові ризики й радить інвесторам враховувати ці фактори.

Нагадаємо, що генеральний директор компанії Visa Раян Макінерні повідомив, що платіжний гігант додасть підтримку чотирьох нових стейблкоїнів на чотирьох різних блокчейнах.

Джерело: Klarna.