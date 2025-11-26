close-btn
PaySpaceMagazine

Klarna запускає власний стейблкоїн — KlarnaUSD

26.11.2025 12:30
Ольга Деркач

Глобальний цифровий банк та провайдер гнучких платежів Klarna оголосив про запуск власного стейблкоїна KlarnaUSD — першого цифрового активу компанії

Klarna запускає власний стейблкоїн — KlarnaUSD

Фото: freepik.com

Це помітна зміна для банку, генеральний директор якого раніше критично ставився до криптовалют. За оцінками McKinsey, річний обсяг операцій зі стейблкоїнами вже перевищує $27 трлн, і цей сектор швидко наближається до масштабів традиційних платіжних мереж.

Klarna стала першим банком, який випустив стейблкоїн на Tempo — новому блокчейні для платежів, розробленому Stripe та Paradigm. Компанія розглядає можливість використання стейблкоїнів для зниження витрат на міжнародні операції, які зараз приносять учасникам ринку близько $120 млрд комісій щороку.

Генеральний директор Klarna Себастіан Сіеміатковскі заявив, що завдяки масштабам компанії та інфраструктурі Tempo платежі можуть стати швидшими й дешевшими. Він також зазначив, що технології у сфері криптоактивів уже достатньо розвинені, щоб підтримувати масові платіжні сервіси.

Цікаве по темі: Revolut скасував комісії за обмін стейблкоїнів

KlarnaUSD працює на платформі Open Issuance від Bridge, компанії Stripe. У 2026 році актив планують запустити в основній мережі Tempo. Наразі він доступний лише у тестовій мережі та не перебуває в публічному обігу, що дозволяє компанії проводити технічні випробування перед запуском.

Klarna повідомила, що це перший з її відкритих криптопроєктів.

KlarnaUSD поки що недоступний користувачам і не торгується. Подальші оновлення будуть опубліковані на сайті Klarna та її офіційних каналах.

Компаіня також випустила стандартне попередження щодо прогнозних заяв — результати можуть відрізнятися від очікуваних через регуляторні, ринкові та фінансові ризики й радить інвесторам враховувати ці фактори.

Нагадаємо, що генеральний директор компанії Visa Раян Макінерні повідомив, що платіжний гігант додасть підтримку чотирьох нових стейблкоїнів на чотирьох різних блокчейнах.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Western Union тестуватиме перекази на основі стейблкоїнів

Як країни G7 регулюють стейблкоїни

Усі валюти стануть стейблкоїнами до 2030 року — співзасновник Tether

Джерело: Klarna.

Рубрики: FinTechКриптовалютиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
XRP різко зріс: капіталізація перевищила $132 млрд 25.11.2025

XRP різко зріс: капіталізація перевищила $132 млрд
На Binance та Чанпена Чжао подали до суду: причина 25.11.2025

На Binance та Чанпена Чжао подали до суду: причина
Фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня 25.11.2025

Фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня
2 криптовалюти, які можуть досягти $100 млрд капіталізації до 2026 року 24.11.2025

2 криптовалюти, які можуть досягти $100 млрд капіталізації до 2026 року
Кійосакі почав продавати Біткоїн: що відбувається 23.11.2025

Кійосакі почав продавати Біткоїн: що відбувається
BlackRock продала 10 000 біткоїнів цього тижня 23.11.2025

BlackRock продала 10 000 біткоїнів цього тижня
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
ТОП статей 26.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика

 Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу
ТОП статей 21.11.2025

Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу
Останні новини
Сьогодні  12:30

Klarna запускає власний стейблкоїн — KlarnaUSD

 Сьогодні  12:09

Податкова звітність для ФОП: що потрібно знати

 Сьогодні  11:20

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика

 Сьогодні  10:10

НБУ представив нову пам’ятну монету

 25.11.2025  19:30

ПриватБанк запустив нову послугу для бізнесу

 25.11.2025  18:20

Президент підписав закон про швидкий мобільний інтернет для кожного українця

 25.11.2025  16:00

XRP різко зріс: капіталізація перевищила $132 млрд

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.