Як країни G7 регулюють стейблкоїни

Регулятори G7 рухаються в напрямку чітких правил: США ухвалили власний закон, ЄС запровадив регламент MiCA, а Японія вже діє в межах затвердженої нормативної бази

Поки що на ринку домінують стейблкоїни, прив’язані до долара, такі як USDT від Tether і USDC від Circle. Тепер регулювання наздоганяє технології, і країни починають дозволяти випуск монет, прив’язаних до власних валют. Цей процес є частиною глобального змагання за контроль над цифровими грошима.

Японія: перший закон про стейблкоїни

Першою комплексне законодавство ухвалила Японія. У червні 2023 року країна внесла зміни до Закону про платіжні послуги, дозволивши випуск стейблкоїнів через трастові банки, класичні банки та інші ліцензовані установи.

Нині точиться перегони: хто стане першим офіційним емітентом стейблкоїна, прив’язаного до єни. Стартап JPYC уже отримав дозвіл і навіть уклав партнерство з фінтех-компанією Nudge.

США: закон GENIUS і його глобальні наслідки

18 липня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав закон GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins).

Документ вимагає від емітентів тримати резерви 1:1 у високоякісних активах, забороняє виплату відсотків власникам і вводить подвійний режим нагляду — федеральне ліцензування або контроль на рівні штатів для компаній із капіталізацією до $10 млрд.

Попри те, що закон ще не набув чинності, ефект був миттєвим. Tether оголосив про запуск USAT — нового стейблкоїна, зареєстрованого у США.

Аналітики попереджають: закон може зміцнити долар, але водночас призвести до небезпечного напливу доларових стейблкоїнів, що створить ризики для платіжних систем.

Серед потенційних емітентів — Bank of America, який вивчає запуск власної криптовалюти, та Stripe, що будує блокчейн Tempo для обробки транзакцій у стейблкоїнах.

ЄС: MiCA і євро-стейблкоїни

Регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets) набув чинності в червні 2024 року. Він охоплює три країни G7 — Італію, Німеччину та Францію.

MiCA встановлює правила для двох типів токенів: «активи-референси» та «електронні гроші». Вимоги включають 1:1 резерви, зберігання активів у банках, обов’язкові white paper, ліцензування та капітальні стандарти.

У 2025 році регулятори почали активно застосовувати норми: деякі монети, зокрема USDT, були обмежені. Натомість Circle оголосив про запуск EURC — стейблкоїна, прив’язаного до євро з повною відповідністю MiCA.

Цікаве по темі: Біткоїн досягне $145 000 вже до кінця року — TradingShot

Дев’ять європейських банків, включно з ING та UniCredit, готують спільний випуск євро-стейблкоїна, а Société Générale вже запустив токени у доларах та євро на Ethereum і Solana.

Велика Британія: між обіцянками та затримками

Британський уряд доручив FCA регулювати стейблкоїни ще у 2023 році, але станом на 2025-й країна досі перебуває на етапі консультацій.

У квітні Мінфін опублікував проєкт поправок до законодавства, щоб зробити випуск і зберігання стейблкоїнів ліцензованою діяльністю. FCA завершило консультації щодо резервів, розкриття даних та авторизації, фінальні правила очікуються у 2026-му.

Банк Англії пропонує обмежити розмір індивідуальних стейблкоїн-гаманців, але сам голова регулятора Ендрю Бейлі скептично ставиться до приватних токенів, просуваючи замість них «токенізовані депозити».

Тим часом банки, як-от Standard Chartered, розглядають інші юрисдикції, зокрема Гонконг, де з серпня 2025 року діє власний режим регулювання стейблкоїнів.

Канада: поки без єдиного закону

Канада відстає від інших країн G7. Єдиного закону про стейблкоїни тут немає, а контроль розділений між кількома відомствами.

Регулятор CSA вважає стейблкоїни цінними паперами чи деривативами, якщо їх пропонують на місцевих біржах. Це означає обов’язкові резерви, розкриття даних і аудит, але ліцензії на сам випуск монет не існує.

Банк Канади у 2024 році отримав додаткові наглядові повноваження в межах закону RPAA, однак стейблкоїни до нього поки не включені. Центробанк закликав створити чіткий правовий режим, аби інтегрувати їх у платіжну систему.

Для емітентів це означає регуляторну невизначеність: вони змушені виконувати вимоги CSA, але при цьому можуть потрапити під нові правила, якщо уряд вирішить розширити RPAA.

Джерело: Cointelegraph.