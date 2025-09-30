Що впливає на ціну Ethereum: проблеми екосистеми

Перше у своєму роді дослідження факторів, що формують сприйняття та динаміку Ethereum, виявило: психологія відіграє не менш важливу роль, ніж технології чи ринкові показники

Нещодавно експерти Project Mirror провели аналіз факторів впливу на розвиток Ethereum (результати були опубліковані Ethereum Foundation у понеділок). Дослідниці з WE3.co Валерія Салазар і Джилл Гантер з’ясували, що саме сприйняття та психологічні чинники рухають розвиток мережі не менше, ніж технічні чи фундаментальні.

Попри відомість Ethereum завдяки технічній досконалості, йому бракує зрозумілого наративу, активної взаємодії з ринком і підтримки розробників. Це знижує привабливість мережі для тих, хто вирішує, де будувати продукти чи вкладати кошти.

У межах дослідження було проведено якісні інтерв’ю з 60 представниками екосистеми Ethereum та ширшої криптоспільноти. Опитування тривало з березня по червень 2025 року — період, який дослідники назвали «найгіршою кризою» Ethereum через падіння ціни та боротьбу за лідерство. У цей час ETH торгувався на ведмежих рівнях $1 600–2 500, досягнувши у квітні трирічного мінімуму.

Мета дослідження, за словами EF, полягала у «фіксації того, як різні аудиторії сприймають Ethereum, визначенні сильних і слабких сторін та поверненні цього зворотного зв’язку в екосистему, аби вона могла зробити висновки».

П’ять ключових проблем

Автори виділили п’ять головних чинників, що впливають на сприйняття Ethereum. Багато з них пов’язані з наративом і тим, як Ethereum Foundation комунікує публічно.

«Без цінової динаміки або простої історії, витончена концепція Ethereum здається геніальною, але незрозумілою», — заявили дослідники, додавши, що криза ідентичності стає все більш очевидною, оскільки роль layer-1 залишається нечіткою, тоді як користувачів і активність перетягують на себе рішення layer-2.

Хоча готових рішень дослідники не запропонували, вони закликали до дискусії: як можна переосмислити лідерство в екосистемі, якими критеріями оцінювати успіх, окрім ціни ETH. Серед можливих напрямів — підтримка розробників, формування впевненого лідерства без втрати нейтральності та створення зрозумілого бачення без надмірних технічних деталей.

Ціна як головний рушій

Попри те, що Ethereum дотримується довгострокової дорожньої карти, «плоска динаміка ціни ETH транслює зовсім інший меседж», наголошують автори.

«У криптовалюті ціна є наративом, а стабільність інтерпретується як стагнація».

Коли токени, пов’язані з новими екосистемами, різко зростають, вони створюють імпульс і привертають капітал, таланти та увагу, заявили дослідники.

«Фундаментальні показники Ethereum можуть бути міцними, але без руху цін ця міцність відходить на другий план».

Втім, ситуація частково змінилася: 24 серпня Ether оновив історичний максимум, перевищивши $4,8 тис. Це може свідчити про відновлення позитивного сприйняття.

