close-btn
PaySpaceMagazine

Біткоїн повторює сценарії 2017 і 2020 років: що далі

30.09.2025 13:30
Ольга Деркач

Після тижня волатильності Біткоїн піднявся вище $113 000. Побоювання нових ліквідацій усе ще відчуваються серед учасників ринку, а коливання похитнули короткострокові настрої. Попри це, експерти наголошують, що бичачий ринок зберігається

Біткоїн повторює сценарії 2017 і 2020 років: що далі

Фото: pixabay.com

За даними CryptoQuant, низка ончейн-індикаторів сигналізує про подальший потенціал зростання.

«Перезавантаження» посеред циклу

Ключовий показник MVRV (співвідношення ринкової вартості Біткоїна до середньої ціни закупівлі монет інвесторами) охолов до рівня 2,0. Історично така зона не означала небезпеки, а навпаки — сигналізувала про здорове «перезавантаження» циклу. Інвестори залишаються у впевненому плюсі, але без перегріву, що зазвичай передує різким корекціям.

У минулих циклах консолідації MVRV на цих рівнях ставали початком нових хвиль потужного зростання.

Цю картину підтверджує і поведінка довгострокових інвесторів: дані блокчейна показують, що вони значно скоротили обсяги фіксації прибутку й здебільшого зберігають свої монети. Це свідчить про високу впевненість у майбутньому Біткоїна і водночас зменшує пропозицію на ринку. Менший тиск продажів створює сприятливий ґрунт для нових цінових стрибків, особливо якщо з’явиться свіжа хвиля попиту.

Подібні «серединні фази» вже спостерігалися у 2017 і 2020 роках: після короткої паузи ринок вибухав новими ралі. Тож нинішня волатильність радше нагадує здорову «дегустацію», ніж кінець бичачого циклу.

Цікаве по темі: SEC готується ухвалити ключові рішення для ринку ETF та криптовалют

«Якщо історія повторюється, нинішня консолідація може закласти фундамент для наступного потужного зростання», — резюмують в CryptoQuant.

Наступна ціль — $140 000–$170 000

Відомий ринковий коментатор Містер Волл-стріт теж вважає, що структура ринку залишається сильною, незважаючи на коливання. Він зазначає: Біткоїн тримається вище ключових рівнів підтримки.

Аналітик відкидає сценарії завершення циклу чи наближення ведмежого ринку. За його словами, жоден із ключових макроіндикаторів не подає сигналів небезпеки, а слабкість ціни спричинена тимчасовою макроневизначеністю, а не розподілом активів.

«Немає ні дисбалансів, ні геополітичних факторів, які могли б обвалити ринок», — підкреслює він.

Експерт прогнозує дуже сильний четвертий квартал і нові максимуми в діапазоні $140 000–$170 000 перед піком цього циклу. Він також очікує до шести знижень ставки ФРС протягом наступних шести місяців. Для трейдерів він виділяє 4-годинну EMA200 як найближчу короткострокову ціль і називає поточні рівні привабливими для входу в довгі позиції.

Майбутні економічні дані США — кількість вакансій, індекс ISM та рівень безробіття — можуть викликати короткострокову турбулентність, однак глобальний бичачий тренд, за словами аналітика, залишається незмінним.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Віталік Бутерін позбувся цих 2 криптовалют

Біткоїн-кит здійснив переказ після 12 років сплячки

2 перегріті криптовалюти, якими не варто торгувати цього тижня

Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Біткоїн-кит здійснив переказ після 12 років сплячки 29.09.2025

Біткоїн-кит здійснив переказ після 12 років сплячки
Чи впаде Біткоїн нижче $100 000 до 2026 — прогноз експертів 28.09.2025

Чи впаде Біткоїн нижче $100 000 до 2026 — прогноз експертів
Щодня зникає майже тисяча Біткоїн-мільйонерів 27.09.2025

Щодня зникає майже тисяча Біткоїн-мільйонерів
Крипторинок втратив $150 млрд за добу на тлі паніки інвесторів 26.09.2025

Крипторинок втратив $150 млрд за добу на тлі паніки інвесторів
Біткоїн впав нижче $109 000: що далі 26.09.2025

Біткоїн впав нижче $109 000: що далі
4 причини, чому Біткоїн не може повторити історичні максимуми золота та акцій 25.09.2025

4 причини, чому Біткоїн не може повторити історичні максимуми золота та акцій
Вибір редакції
Всі
Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
ТОП статей 26.09.2025

Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати

 Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
ТОП статей 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
Останні новини
Сьогодні  18:30

Укрпошта знижує вартість однієї зі своїх послуг

 Сьогодні  17:30

Visa тестує використання стейблкоїнів для міжнародних платежів

 Сьогодні  16:30

Потужні спалахи на Сонці спричинили магнітну бурю червоного рівня

 Сьогодні  15:30

Revolut планує подвійне IPO у Лондоні та Нью-Йорку

 Сьогодні  14:55

Криптообмін у Вінниці: як легко і безпечно конвертувати цифрові активи

 Сьогодні  13:30

Біткоїн повторює сценарії 2017 і 2020 років: що далі

 Сьогодні  12:30

NovaPay і OLX спростили зарахування післяплати на рахунки підприємців

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.