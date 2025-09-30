Біткоїн повторює сценарії 2017 і 2020 років: що далі

Після тижня волатильності Біткоїн піднявся вище $113 000. Побоювання нових ліквідацій усе ще відчуваються серед учасників ринку, а коливання похитнули короткострокові настрої. Попри це, експерти наголошують, що бичачий ринок зберігається

За даними CryptoQuant, низка ончейн-індикаторів сигналізує про подальший потенціал зростання.

«Перезавантаження» посеред циклу

Ключовий показник MVRV (співвідношення ринкової вартості Біткоїна до середньої ціни закупівлі монет інвесторами) охолов до рівня 2,0. Історично така зона не означала небезпеки, а навпаки — сигналізувала про здорове «перезавантаження» циклу. Інвестори залишаються у впевненому плюсі, але без перегріву, що зазвичай передує різким корекціям.

У минулих циклах консолідації MVRV на цих рівнях ставали початком нових хвиль потужного зростання.

Цю картину підтверджує і поведінка довгострокових інвесторів: дані блокчейна показують, що вони значно скоротили обсяги фіксації прибутку й здебільшого зберігають свої монети. Це свідчить про високу впевненість у майбутньому Біткоїна і водночас зменшує пропозицію на ринку. Менший тиск продажів створює сприятливий ґрунт для нових цінових стрибків, особливо якщо з’явиться свіжа хвиля попиту.

Подібні «серединні фази» вже спостерігалися у 2017 і 2020 роках: після короткої паузи ринок вибухав новими ралі. Тож нинішня волатильність радше нагадує здорову «дегустацію», ніж кінець бичачого циклу.

Цікаве по темі: SEC готується ухвалити ключові рішення для ринку ETF та криптовалют

«Якщо історія повторюється, нинішня консолідація може закласти фундамент для наступного потужного зростання», — резюмують в CryptoQuant.

Наступна ціль — $140 000–$170 000

Відомий ринковий коментатор Містер Волл-стріт теж вважає, що структура ринку залишається сильною, незважаючи на коливання. Він зазначає: Біткоїн тримається вище ключових рівнів підтримки.

Аналітик відкидає сценарії завершення циклу чи наближення ведмежого ринку. За його словами, жоден із ключових макроіндикаторів не подає сигналів небезпеки, а слабкість ціни спричинена тимчасовою макроневизначеністю, а не розподілом активів.

«Немає ні дисбалансів, ні геополітичних факторів, які могли б обвалити ринок», — підкреслює він.

Експерт прогнозує дуже сильний четвертий квартал і нові максимуми в діапазоні $140 000–$170 000 перед піком цього циклу. Він також очікує до шести знижень ставки ФРС протягом наступних шести місяців. Для трейдерів він виділяє 4-годинну EMA200 як найближчу короткострокову ціль і називає поточні рівні привабливими для входу в довгі позиції.

Майбутні економічні дані США — кількість вакансій, індекс ISM та рівень безробіття — можуть викликати короткострокову турбулентність, однак глобальний бичачий тренд, за словами аналітика, залишається незмінним.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Віталік Бутерін позбувся цих 2 криптовалют

Біткоїн-кит здійснив переказ після 12 років сплячки

2 перегріті криптовалюти, якими не варто торгувати цього тижня

Джерело: CryptoPotato.