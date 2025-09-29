close-btn
2 перегріті криптовалюти, якими не варто торгувати цього тижня

29.09.2025 15:30
Ольга Деркач

Крипторинок увійшов у фазу консолідації: після кількох тижнів волатильності більшість активів торгуються вбік

2 перегріті криптовалюти, якими не варто торгувати цього тижня

Фото: freepik.com

Попри те, що частина монет охолола, деякі показують ознаки перекупленості, що підвищує ризик різкого розвороту у разі втрати імпульсу. Розглянемо дві криптовалюти, які перебувають у «зоні перегріву», тому трейдерам слід діяти з обережністю.

Zcash (ZEC)

Zcash (ZEC), орієнтована на приватність криптовалюта, за добу злетіла більш ніж на 17% і торгується біля позначки $65,95.

Попри високий інтерес інвесторів, технічні показники ZEC свідчать, що трейдери можуть надто поспішати. Індекси RSI на різних таймфреймах тримаються у діапазоні 70.

Такі показники вказують на екстремальну перекупленість, яка часто передує корекції, коли тиск покупців слабшає.

Alpine (ALPINE)

Alpine (ALPINE) демонструє іншу, але не менш тривожну динаміку. За останні 24 години токен втратив майже 7% і опустився до $5,37, однак технічно залишається перегрітим.

Цікаве по темі: 3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

RSI за добу становить 77,25, а на 4-годинному графіку — понад 73. Це означає, що навіть попри короткострокове падіння, зберігається потенціал подальшого зниження, оскільки трейдери, що грають на імпульсі, продовжують фіксувати прибутки.

Вирішальну роль зіграє Біткоїн

Подальша динаміка цих активів значною мірою залежатиме від ринку загалом і передусім від того, як поводитиметься Біткоїн (BTC). Провідна криптовалюта цього тижня демонструє знижену активність, що й далі тисне на ринкові настрої.

Нагадаємо, що заробіток на криптоактивах став популярним заняттям серед інвесторів із підвищеною толерантністю до ризику. На ринку дійсно можна отримати значні прибутки з різних цифрових валют. Та водночас криптовалюта лишається вкрай волатильним інструментом. Якщо ви не хочете вкладати гроші напряму, але прагнете використати криптовалюту для заробітку, є кілька альтернативних варіантів.

Джерело: Finbold.

