close-btn
PaySpaceMagazine

Щодня зникає майже тисяча Біткоїн-мільйонерів

27.09.2025 11:30
Ольга Деркач

Останнє падіння Біткоїна (BTC) не лише налякало трейдерів, а й кардинально змінило розподіл статків у мережі

Щодня зникає майже тисяча Біткоїн-мільйонерів

Фото: pixabay.com

Дослідження Finbold на основі даних BitInfoCharts, підтверджених через інструмент Wayback Machine, показало: з 22 по 26 вересня кількість мільйонерських гаманців скоротилася на 4 464. У середньому щодня зникало 893 адреси з балансом від $1 млн.

22 вересня у мережі нараховувалося 167 278 таких гаманців. Уже через чотири дні їхня кількість впала до 162 879. Навіть у вищих категоріях було помітне зниження: гаманці з балансом понад $10 млн скоротилися з 21 952 до 21 887. Це свідчить, що навіть великі інвестори не змогли уникнути втрат.

Ціна Біткоїна і ринок загалом

Причина такої динаміки напряму пов’язана з різким зниженням курсу. Якщо 22 вересня Біткоїн коштував близько $116 000, то нині він опустився трохи вище $109 000. Це знищило близько $150 млрд ринкової капіталізації. Кожне падіння нижче позначки в $1 млн змушувало частину гаманців випадати з клубу мільйонерів.

Падіння також відбувалося на тлі слабшої динаміки альткоїнів і знецінення всього крипторинку на ті ж $150 млрд. Домінування Біткоїна дещо зросло, оскільки дрібніші активи втрачали швидше. Однак це не вберегло власників великих сум від втрат.

Цікаве по темі: XRP готується до прориву — аналітики

Наприкінці липня кількість мільйонерських біткоїн-гаманців становила близько 170 578. Тобто нинішнє падіння — це частина тривалішого тренду на скорочення. Тут важливі не лише ціна, а й інші фактори: перерозподіл монет між «китами», притоки й відтоки з ETF, а також переміщення коштів на біржах.

Що означає скорочення

Варто враховувати, що статистика за гаманцями не завжди відображає кількість реальних власників. Один інвестор може контролювати кілька адрес, тоді як біржі зберігають кошти клієнтів у спільних гаманцях.

Попри це, така динаміка залишається одним із найточніших індикаторів перерозподілу багатства в мережі Біткоїна. Поточне скорочення демонструє, наскільки швидко статки зникають, коли ціна різко падає.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Криптотрейдер перетворив $300 000 на $7 млн, завдяки цій криптовалюті

3 криптовалюти, на які варто звернути увагу у жовтні

4 причини, чому Біткоїн не може повторити історичні максимуми золота та акцій

Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Крипторинок втратив $150 млрд за добу на тлі паніки інвесторів 26.09.2025

Крипторинок втратив $150 млрд за добу на тлі паніки інвесторів
Біткоїн впав нижче $109 000: що далі 26.09.2025

Біткоїн впав нижче $109 000: що далі
4 причини, чому Біткоїн не може повторити історичні максимуми золота та акцій 25.09.2025

4 причини, чому Біткоїн не може повторити історичні максимуми золота та акцій
Наскільки точні прогнози та корисні поради Роберта Кійосакі 24.09.2025

Наскільки точні прогнози та корисні поради Роберта Кійосакі
BlackRock щойно продав цю криптовалюту на $1 млрд 23.09.2025

BlackRock щойно продав цю криптовалюту на $1 млрд
Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
Вибір редакції
Всі
Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
ТОП статей 26.09.2025

Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати

 Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
ТОП статей 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
Останні новини
Сьогодні  11:30

Щодня зникає майже тисяча Біткоїн-мільйонерів

 Сьогодні  10:00

Meta запускає нову соцмережу

 26.09.2025  21:00

XRP готується до прориву — аналітики

 26.09.2025  20:20

Як змінився держборг України у серпні

 26.09.2025  19:30

Крипторинок втратив $150 млрд за добу на тлі паніки інвесторів

 26.09.2025  18:30

Rozetka планує випустити власну кредитну картку

 26.09.2025  17:30

Великі європейські банки запустять власний євро-стейблкоїн

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.