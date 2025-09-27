Щодня зникає майже тисяча Біткоїн-мільйонерів

Останнє падіння Біткоїна (BTC) не лише налякало трейдерів, а й кардинально змінило розподіл статків у мережі

Дослідження Finbold на основі даних BitInfoCharts, підтверджених через інструмент Wayback Machine, показало: з 22 по 26 вересня кількість мільйонерських гаманців скоротилася на 4 464. У середньому щодня зникало 893 адреси з балансом від $1 млн.

22 вересня у мережі нараховувалося 167 278 таких гаманців. Уже через чотири дні їхня кількість впала до 162 879. Навіть у вищих категоріях було помітне зниження: гаманці з балансом понад $10 млн скоротилися з 21 952 до 21 887. Це свідчить, що навіть великі інвестори не змогли уникнути втрат.

Ціна Біткоїна і ринок загалом

Причина такої динаміки напряму пов’язана з різким зниженням курсу. Якщо 22 вересня Біткоїн коштував близько $116 000, то нині він опустився трохи вище $109 000. Це знищило близько $150 млрд ринкової капіталізації. Кожне падіння нижче позначки в $1 млн змушувало частину гаманців випадати з клубу мільйонерів.

Падіння також відбувалося на тлі слабшої динаміки альткоїнів і знецінення всього крипторинку на ті ж $150 млрд. Домінування Біткоїна дещо зросло, оскільки дрібніші активи втрачали швидше. Однак це не вберегло власників великих сум від втрат.

Наприкінці липня кількість мільйонерських біткоїн-гаманців становила близько 170 578. Тобто нинішнє падіння — це частина тривалішого тренду на скорочення. Тут важливі не лише ціна, а й інші фактори: перерозподіл монет між «китами», притоки й відтоки з ETF, а також переміщення коштів на біржах.

Що означає скорочення

Варто враховувати, що статистика за гаманцями не завжди відображає кількість реальних власників. Один інвестор може контролювати кілька адрес, тоді як біржі зберігають кошти клієнтів у спільних гаманцях.

Попри це, така динаміка залишається одним із найточніших індикаторів перерозподілу багатства в мережі Біткоїна. Поточне скорочення демонструє, наскільки швидко статки зникають, коли ціна різко падає.

