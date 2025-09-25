Криптотрейдер перетворив $300 000 на $7 млн, завдяки цій криптовалюті

Криптотрейдер перетворив інвестицію в $300 000 в токен Aster (ASTER) на прибуток у $7 млн всього за тиждень

За даними блокчейн-аналітиків, вартість токена злетіла на тлі рекордних обсягів торгівлі: за добу обсяг перпетуальних контрактів Aster сягнув $35,86 млрд, що перевищило показники головного конкурента — Hyperliquid.

Платформа Lookonchain повідомила, що користувач під ніком Unipcs вивів із Gateio 3,24 млн токенів ASTER. Він пояснив, що купив 3 245 933 монети за $299 166 за середньою ціною $0,0922 за штуку. На поточних котируваннях ця позиція вже коштує понад $7,1 млн.

Ще один великий інвестор, відомий як 0x5bd, вивів із Bybit 1,56 млн ASTER на суму близько $3,57 млн. Загалом він придбав 6,7 млн монет за ціною близько $1,98 і досі тримає 8,26 млн токенів вартістю приблизно $19 млн.

За останню добу великі власники скупили ASTER більш ніж на $48 млн.

Зростання ринку

За тиждень ціна ASTER піднялася більш ніж на 270%. Розвиток проєкту підтримують YZi Labs, а також він отримав публічні схвальні відгуки від CZ.

Aster починає випереджати Hyperliquid за добовим обсягом торгівлі: $35,86 млрд проти $10 млрд відповідно. Водночас відкритий інтерес до ASTER менш ніж за тиждень зріс із $3,72 млн до $1,24 млрд — майже на 33 200%. Це свідчить про стрімке зростання ліквідності та впевненості трейдерів у токені.

Крім того, загальна сума заблокованих коштів (TVL) у проєкті зросла з $625 млн до $2,09 млрд, що становить +233% лише за кілька днів.

Раніше ми писали про 4 причини, чому Біткоїн не може повторити історичні максимуми золота та акцій. За даними аналітиків CryptoQuant, є чотири ключові фактори, які тиснуть на Біткоїн та альткоїни: скорочення ставки ФРС, резерви стейблкоїнів, позиції трейдерів із високим плечем і повторення історичних циклів.

