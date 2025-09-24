Кількість криптомільйонерів у світі встановила новий рекорд

Новий звіт показує, що дедалі більше людей збагачуються завдяки криптовалютам — кількість криптомільйонерів і мільярдерів у світі зростає

За останній рік їхня кількість зросла на 40% і 29% відповідно, згідно з Crypto Wealth Report інвестиційної компанії Henley & Partners.

У світі налічується близько 241 700 криптомільйонерів і 36 криптомільярдерів — це новий рекорд.

«Це значне зростання збіглося з переломним роком для інституційної адаптації криптовалют, зокрема появою перших цифрових активів, запущених чинним президентом і першою леді США», — йдеться у звіті.

Роль Біткоїна

Головним драйвером зростання став різкий стрибок ціни Біткоїна.

кількість Біткоїн-мільйонерів за рік зросла на 70% і досягла 145 100 осіб;

число власників від $100 млн (так званих «Біткоїн-центимільйонерів») збільшилося на 63%;

кількість Біткоїн-мільярдерів — на 55%.

Ціна найбільшої криптовалюти за рік зросла на 78% і зараз становить $112 881 — понад 5% вище, ніж на дату завершення збору даних для звіту (30 червня).

Цікаве по темі: Казахстан запустив національний стейблкоїн Evo

З початку 2025 року Біткоїн продовжив встановлювати нові рекорди. У грудні 2024 року він уперше перевищив позначку в $100 000, а в серпні досяг історичного максимуму — $124 457.

США і глобальна динаміка

Частково таке зростання пов’язане з більш лояльною політикою щодо криптоінновацій у США за президента Дональда Трампа. Адміністрація відкрито визнає роль криптовалют у майбутньому фінансів. Але тренд виходить далеко за межі США.

«Хоча у 2024 році кордони перетнуло $14,4 трлн капіталу, вся сучасна фінансова система досі виходить із того, що гроші повинні мати «адресу». Криптовалюта — ні, — пояснює Домінік Волек, голова напряму роботи з приватними клієнтами Henley & Partners. — Протягом тисячоліть зберігати багатство означало прив’язувати його до певного місця… Сьогодні ж криптовалюта зробила географію необов’язковою — достатньо запам’ятати 12 слів, і мільярд доларів у Біткоїні буде доступний і в Цюриху, і в Чженчжоу».

У звіті також підкреслюється, що у майбутньому важливу роль у світі фінансів можуть відігравати ШІ-агенти та боти.

Джерело: Decrypt.