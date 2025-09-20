2 криптовалюти, капіталізація яких може сягнути $1 трлн

Гонка за місце у клубі криптовалют із ринковою капіталізацією понад $1 трлн набирає обертів. Слідом за Біткоїном головними претендентами на це звання вважають Ефіріум (ETH) та XRP. Обидва активи вже входять до числа найбільших у світі, а також користуються зростаючим інституційним інтересом і ширшою адаптацією у фінансовій сфері

Ефіріум — ближче, ніж будь-коли

Нині ринкова капіталізація Ефіріуму становить $547,64 млрд, а рекордного значення у $595,77 млрд він досяг 24 серпня 2025 року. При обігу 120,7 млн ETH вартість однієї монети коливається у межах $4 536, станом на момент написання матеріалу.

Щоб досягти планки у $1 трлн, ціна ETH мала б зрости до $8 286, що означає приріст на 82% від поточних рівнів. Завдяки ключовій ролі у DeFi, токенізації активів та корпоративному впровадженні блокчейну, а також постійним інвестиційним потокам від таких гігантів, як Fidelity, Bitmine і BlackRock, Ефіріум лишається найбільш імовірним кандидатом на вступ до «трильйонного клубу» разом із Біткоїном.

XRP має більший потенціал зростання

XRP наразі займає третю сходинку серед криптовалют, із ринковою капіталізацією $181,5 млрд і загальним обігом 59,77 млрд токенів. У липні 2025 року монета ненадовго сягнула позначки у $210 млрд. Станом на момент написання матеріалу монета торгується на рівні $3,03.

При капіталізації $1 трлн вартість кожного XRP зросла б до $16,73, що означало б понад 5,5-кратне зростання від поточних котирувань. Для цього потрібне суттєве інституційне залучення. Запуск REX-Osprey XRP ETF вже відкрив доступ для регульованих інвестицій у США, однак подальше просування залежить від участі великих керуючих активами та ширшої інтеграції технології Ripple у банківську систему.

Раніше ми писали, що XRP продовжив своє зростання 18 вересня, додавши понад $5 млрд до ринкової капіталізації менш ніж за 24 години. Ціна монети піднялася з $3 до $3,10, а ринкова вартість зросла з $180,47 млрд до $185,79 млрд.

