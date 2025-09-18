MoneyGram запустив застосунок для переказів на базі стейблкоїнів

Гігант грошових переказів MoneyGram зробив ще один крок у світ цифрових фінансів, інтегрувавши стейблкоїни, прив’язані до долара США, та блокчейн-розрахунки у свій новий мобільний застосунок

Цей крок демонструє прагнення компанії переосмислити транскордонні платежі, використовуючи найнадійніший інструмент криптоіндустрії — стейблкоїни.

Колумбія стала стартовим майданчиком

Сервіс запускається в Колумбії, де MoneyGram має понад 6 000 точок обслуговування. Країну обрали завдяки її ролі як одного з головних хабів для вхідних грошових переказів: сім’ї отримують у 22 рази більше коштів з-за кордону, ніж відправляють. Рішення також відображає економічні труднощі країни: за чотири роки песо знецінився більш ніж на 40%, що робить доларові активи набагато привабливішими для домогосподарств.

CEO MoneyGram Ентоні Сугу порівняв потенціал стейблкоїнів із технологіями, які свого часу змінили світ: електронні таблиці дали поштовх розвитку ПК, браузери відкрили інтернет, GPS перевернув мобільність. Так само, на його думку, стейблкоїни стануть визначальним застосунком криптоіндустрії.

«Стейблкоїни справді є killer app для криптоіндустрії. Ми лише на початку всіх можливостей. Тепер клієнти можуть зберігати стейблкоїни та здійснювати миттєві транзакції», — зазначив він.

Регуляторна ясність стимулює розвиток

За словами Сугу, ухвалений у США закон GENIUS Act, який встановлює правові рамки для стейблкоїнів, надає MoneyGram впевненості у глобальному розширенні таких сервісів. Новий застосунок дозволяє зберігати й використовувати стейблкоїни, поєднуючи переваги прозорого регулювання та миттєвих блокчейн-розрахунків.

У найближчі місяці MoneyGram планує масштабувати сервіс на інші ринки. Для країн із нестабільними національними валютами інтеграція стейблкоїнів може стати водночас захистом від девальвації та ефективним каналом платежів, прискорюючи поширення цифрових активів як щоденного фінансового інструменту.

