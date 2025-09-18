close-btn
Robinhood запускає фонд для інвестицій у приватні компанії

18.09.2025 11:20
Ольга Деркач

Криптовалютна торгова платформа Robinhood запускає інвестиційний фонд, створений для того, щоб надати роздрібним інвесторам доступ до інвестицій у приватні компанії

Фото: freepik.com

Фонд Robinhood Ventures Fund I (RVI) вже подав початкову реєстраційну заяву до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), розпочавши процес реєстрації публічного розміщення своїх акцій.

Компанія зазначає, що кількість публічних компаній у США скоротилася з приблизно 7 000 у 2000 році до близько 4 000 у 2024-му, що зменшило кількість можливостей для інвестування на біржі.

Водночас приватних компаній стає дедалі більше, а їхня сукупна вартість у США вже перевищує $10 трлн.

Цікаве по темі: Robinhood планує вихід у банківський сектор

Новий фонд покликаний демократизувати доступ до приватних ринків, пояснюють у Robinhood.

«Протягом десятиліть багаті люди та інституційні інвестори вкладали гроші у приватні компанії, тоді як роздрібні інвестори залишалися несправедливо відстороненими. Завдяки Robinhood Ventures звичайні люди отримають можливість інвестувати в ті ж самі перспективи, які раніше були доступні лише еліті», — заявив CEO Robinhood Влад Тенев.

Нагадаємо, що Robinhood активно розширює напрям реальних активів (RWA) і представила новий блокчейн другого рівня, орієнтований на токенізацію реальних активів. Новий блокчейн побудований на Arbitrum і дозволяє випускати понад 200 токенів, що представляють американські акції та біржові фонди (ETF). Європейські інвестори отримують змогу цілодобово, п’ять днів на тиждень, торгувати такими активами без комісій. Окрім цього, Robinhood запустила в ЄС безстрокові ф’ючерси з кредитним плечем до 3x — їх обслуговує біржа Bitstamp, яку компанія нещодавно придбала за $200 млн.

Джерело: Finextra.

Рубрики: FinTechІнвестиціїСвітНовини
