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Robinhood запускає власний блокчейн

01.07.2025 17:10
Ольга Деркач
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Криптовалютна торгова платформа Robinhood активно розширює напрям реальних активів (RWA) і представила новий блокчейн другого рівня, орієнтований на токенізацію реальних активів

Robinhood запускає власний блокчейн

Robinhood запускає власний блокчейн Фото: motionarray.com

Європейські користувачі вже можуть торгувати токенізованими акціями на новій платформі.

Новий блокчейн побудований на Arbitrum і дозволяє випускати понад 200 токенів, що представляють американські акції та біржові фонди (ETF). Європейські інвестори отримують змогу цілодобово, п’ять днів на тиждень, торгувати такими активами без комісій.

Окрім цього, Robinhood запустила в ЄС безстрокові ф’ючерси з кредитним плечем до 3x — їх обслуговує біржа Bitstamp, яку компанія нещодавно придбала за $200 млн.

Robinhood не перша компанія, що пропонує європейцям токенізовані цінні папери. Gemini вже випустила токенізовану версію акцій MicroStrategy (MSTR), що дозволяє отримати доступ до компанії, зосередженої на Біткоїні.

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Новий напрям токенізації компанія анонсувала через кілька днів після запуску мікроф’ючерсів на Біткоїн, XRP і Solana — це дозволяє трейдерам входити на деривативний ринок із меншими сумами.

У травні Robinhood також оголосила про купівлю канадського криптопровайдера WonderFi за $179 млн.

Компанія активно просуває ідею врегулювання токенізації в США. Вона вже подала до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) пропозицію щодо національної правової бази для RWAs, а також планує створити окрему платформу Real World Asset Exchange — для офчейн-торгів з ончейн-розрахунками.

За даними RedStone, ринок реальних активів за рік виріс до понад $24 млрд, але більшість цього обсягу складають приватні кредити та токенізований борг США. Частка токенізованих акцій поки що не перевищує $400 млн.

Нагадаємо, що Robinhood планує розширити свої послуги та запустити власний банківський продукт. Хоча Robinhood впроваджує послуги, подібні до банківських, він не є банком. Натомість він співпрацюватиме з установою-партнером, щоб запропонувати захист Федеральної корпорації страхування вкладів на гроші споживачів.

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Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: BlockchainКриптовалютиСвітНовиниТехнології
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